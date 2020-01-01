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الصحة الإسرائيلية: حصيلة وفيات كورونا ترتفع إلى 7,999

الأحد 17 أكتوبر 2021 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: حصيلة وفيات كورونا ترتفع إلى 7,999



القدس المحتلة /سما/

أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأحد، تسجيل 16 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ساعات الصباح، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجلة منذ بدء انتشار الجائحة إلى 7,999.

وبينت المعطيات تشخيص 654 إصابة جديدة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية، في حين شُخصت 735 إصابة بالفيروس، السبت، إثر إجراء 44,979 فحصا لتشخيص الإصابة بكورونا، لتنخفض بذلك نسبة الفحوصات الموجبة إلى 1.63%.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 537 مريضا بكورونا؛ في حين انخفض عدد الحالات الخطيرة إلى 380، 67% منها لأشخاص لم يتلقوا التطعيم، علما بأن المعطيات التي كانت قد صدرت صباح الأحد أشارت إلى 388 حالة خطيرة.

وبيّنت المطيات أن 164 حالة تخضع لتنفس اصطناعي. فيما وُصِفت 186 حالة بـ"الحرجة"، وأشارت المعطيات إلى أن 58 إصابة حالتها "متوسطة"، و99 بحالة "طفيفة".

ووفقا للمعطيات الرسمية، انخفضت حصيلة الإصابات النشطة إلى 17,975، في حين وصل عدد الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/ مارس 2020 إلى مليون و316 آلاف و135 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ ثلاثة ملايين و837 ألفا و477.

فيما وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بجرعتي اللقاح إلى خمسة ملايين و699 ألفا و212، في حين بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى ستة ملايين و202 آلاف و961 حالة.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #اسرائيل #اصابات كورونا

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