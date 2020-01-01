  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر: منع الموظفين غير المحصنين ضد كورونا من دخول المنشآت الحكومية بعد 15 نوفمبر

الأحد 17 أكتوبر 2021 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: منع الموظفين غير المحصنين ضد كورونا من دخول المنشآت الحكومية بعد 15 نوفمبر



القاهرة /سما/

أعلنت الحكومة المصرية عن قرارها بعدم السماح للموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا بدخول المنشآت الحكومية بعد 15 نوفمبر، وللمواطنين اعتبارا من أول ديسمبر.

وأفاد موقع "اليوم السابع" بأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ترأس، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأشار إلى أن "اللجنة قررت عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر المقبل، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مكان عمله، أو سيكون عليه تقديم فحص PCR سلبي النتيجة كل أسبوع".

وأضاف أنه "تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وتابع أنه "تمت الموافقة خلال الاجتماع على تخصيص مليار جنيه، لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا".

وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين في كل المحافظات، مع التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات المختلفة.

#الحكومة المصرية #فيروس كورونا #مصر #لقاح كورونا

الأكثر قراءة اليوم

السيسي مستنكرا ما رآه في الشارع: "ساعات بنزل بالعربية لوحدي ومش هسكت!" (فيديو)

الضفة الغربية تخشى التحول إلى “مكب” للشيكل

بومبيو يكشف عن شرط السعودية للتطبيع مع اسرائيل.. ما علاقة إيران؟

العمادي يصل غزة اليوم وسيلتقي مسؤولين إسرائيليين قبل لقاء قيادة حماس

أسعار صرف العملات

تهمة اعتداء جنسي ثانية خلال أسبوع تلاحق شمعون بيريز .. هذه تفاصيلها وبطلتها ..

إعلام إسرائيلي: مدحت الصالح اغتاله قناصو الجيش الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

صواريخ

إسرائيل: نتوقع استهدافنا بألفي صاروخ يوميا في حال اندلاع نزاع مسلح مع "حزب الله"

فلسطين والامارات

وزير إسرائيلي يتوسط بين السلطة الفلسطينية والإمارات للمصالحة بينهما

لبيد

إعلام إسرائيلي: توتر بين أميركا و"إسرائيل" على خلفية افتتاح القنصلية في القدس

بومبيو

بومبيو يكشف عن شرط السعودية للتطبيع مع اسرائيل.. ما علاقة إيران؟

الحركة الاسيرة تعلن فشل جلسات الحوار.. وتقرر رفع درجة التأهب في صفوف الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية