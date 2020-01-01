الرئيس يتسلم تقرير النيابة العامة السنوي للعام 2020

رام الله /سما/

تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، تقرير النيابة العامة السنوي للعام 2020.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، مساء اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، النائب العام المستشار أكرم الخطيب، بحضور مستشار الرئيس القانوني الأستاذ علي مهنا.

وأشار الخطيب إلى أن التقرير تضمن استعراضا لأعمال النيابة العامة وخططها وتطورات أدائها في ظل جائحة كورونا.

ووضع النائب العام، الرئيس في صورة ما أنجزته النيابة العامة على مدار العام المنصرم، ورؤيتها المستقبلية لتحقيق رسالتها القانونية والإجرائية، واحتياجاتها لتحقيق ذلك.

كما تسلم الرئيس، العدد السادس من المجلة القانونية للنيابة العامة التي تضمنت بحثا علميا لوكيل النيابة العامة الشهيد عيسى برهم الذي سقط برصاص الاحتلال على أراضي بلدة بيتا جنوبي نابلس.