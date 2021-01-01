محكمة الاحتلال تقضي باستمرار تجريف مقبرة "اليوسفية"

القدس المحتلة /سما/

رفضت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، طلب لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالأوقاف الإسلامية في القدس، بوقف أعمال التجريف في مقبرة اليوسفية أو ما يعرف بـ"صرح الشهيد" في المدينة.

وذكرت مصادر مطلعة أن بلدية الاحتلال رفضت الطلب الذي قُدم قبل أسبوع، بعد عملية تجريف داخل أرض مقبرة اليوسفية أدت إلى نبش القبور وظهور رفات.

وقالت المصادر: "ذلك يعني أن القاضي أعطى الضوء الأخضر للبلدية وما يعرف بسلطة الطبيعة الإسرائيلية في الاستمرار بالعمل في أرض المقبرة، لتحويلها إلى حديقة".

وكانت لجنة المقابر قد اثبتت خلال جلسات سابقة، أن مقبرة صرح الشهيد هي أرض وقفية تم وقفها منذ العهد الأردني لغرض إقامة مقبرة إسلامية.

وحاولت بلدية الاحتلال الاعتراض على ذلك عدة مرات، وسمحت المحكمة لسلطات الاحتلال بالعمل في الأرض وتنظيفها وزراعة الورود وإقامة حديقة عامة دون تنفيذ أي أعمال حفر أو أعمال التي من شأنها ان تغير ملامح قطعة الأرض.

وبعد تعهد بلدية القدس بعدم المس بالقبور الموجودة في قطعة الأرض بأي شكل من الأشكال، قامت الجرافة الأحد الماضي بتجريف ظهر خلاله عظام وجمجمة وفك أسنان، وعليه تقدمت لجنة المقابر بطلب عاجل لإيقاف العمل في الأرض، ورُفض مساء اليوم.