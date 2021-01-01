  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محكمة الاحتلال تقضي باستمرار تجريف مقبرة "اليوسفية"

الأحد 17 أكتوبر 2021 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال تقضي باستمرار تجريف مقبرة "اليوسفية"



القدس المحتلة /سما/

رفضت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، طلب لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالأوقاف الإسلامية في القدس، بوقف أعمال التجريف في مقبرة اليوسفية أو ما يعرف بـ"صرح الشهيد" في المدينة.

وذكرت مصادر مطلعة أن بلدية الاحتلال رفضت الطلب الذي قُدم قبل أسبوع، بعد عملية تجريف داخل أرض مقبرة اليوسفية أدت إلى نبش القبور وظهور رفات.

وقالت المصادر: "ذلك يعني أن القاضي أعطى الضوء الأخضر للبلدية وما يعرف بسلطة الطبيعة الإسرائيلية في الاستمرار بالعمل في أرض المقبرة، لتحويلها إلى حديقة".

وكانت لجنة المقابر قد اثبتت خلال جلسات سابقة، أن مقبرة صرح الشهيد هي أرض وقفية تم وقفها منذ العهد الأردني لغرض إقامة مقبرة إسلامية.

وحاولت بلدية الاحتلال الاعتراض على ذلك عدة مرات، وسمحت المحكمة لسلطات الاحتلال بالعمل في الأرض وتنظيفها وزراعة الورود وإقامة حديقة عامة دون تنفيذ أي أعمال حفر أو أعمال التي من شأنها ان تغير ملامح قطعة الأرض.

وبعد تعهد بلدية القدس بعدم المس بالقبور الموجودة في قطعة الأرض بأي شكل من الأشكال، قامت الجرافة الأحد الماضي بتجريف ظهر خلاله عظام وجمجمة وفك أسنان، وعليه تقدمت لجنة المقابر بطلب عاجل لإيقاف العمل في الأرض، ورُفض مساء اليوم.

#محكمة الاحتلال #مقبرة اليوسفية #اسرائيل #الانتهاكات الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

السيسي مستنكرا ما رآه في الشارع: "ساعات بنزل بالعربية لوحدي ومش هسكت!" (فيديو)

أبو مرزوق يرد على تصريحات وزير الخارجية السعودي

الضفة الغربية تخشى التحول إلى “مكب” للشيكل

العمادي يصل غزة اليوم وسيلتقي مسؤولين إسرائيليين قبل لقاء قيادة حماس

بومبيو يكشف عن شرط السعودية للتطبيع مع اسرائيل.. ما علاقة إيران؟

أسعار صرف العملات

تهمة اعتداء جنسي ثانية خلال أسبوع تلاحق شمعون بيريز .. هذه تفاصيلها وبطلتها ..

الأخبار الرئيسية

لبيد

إعلام إسرائيلي: توتر بين أميركا و"إسرائيل" على خلفية افتتاح القنصلية في القدس

بومبيو

بومبيو يكشف عن شرط السعودية للتطبيع مع اسرائيل.. ما علاقة إيران؟

الحركة الاسيرة تعلن فشل جلسات الحوار.. وتقرر رفع درجة التأهب في صفوف الأسرى

الجهاد الإسلامي تهدد إسرائيل: لن نترك الأسرى وحدهم.. حتى لو ذهبنا لحرب أو أكثر من ذلك

ع

فيديو : لهذا السبب .. مواطن يقوم بتكسير “أسود رام الله” على دوار المنارة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية