أحكام وتمديد توقيف وافراجات

رام الله /سما/

حكمت محاكم الاحتلال العسكرية، اليوم الأحد، على الأسير محمد مأمون عمارنة من بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالسجن الفعلي لمدة 9 أشهر وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل، وهو معتقل منذ 6 أشهر، والأسير عمرو السبع من رام الله، بالسجن الفعلى لمدة 25 شهراً، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل، وهو معتقل منذ 14 شهراً، والأسير بسام خالد امين من جنين بالسجن لمدة عام، بينما قررت محكمة الاحتلال الإفراج عن الشاب المقدسي مؤمن حشيمه بعد اعتقال دام أربعة أيام مقابل غرامة مالية 7 آلاف شيكل وحبس منزلي 5 أيام.

ومددت محكمة الاحتلال اعتقال الفتية مجد وديع عبيد، ومحمد علاء عبيد، وفارس أحمد عبيد، ومنتصر سبتة حتى تاريخ 1/11/2021، والأسير محمد الرجبى من بلدة سلوان بالقدس حتى تاريخ 23/11/2021، وهو معتقل منذ شهرين، والأسير المقدسي منذر جمجوم من حي بطن الهوى في سلوان بالقدس حتى تاريخ 7/11/2021 ، والأسير عمر حسن سليم من عزون شرق قلقيلية لتاريخ 17/ 11 /2021 ، والأسير باسل يعقوب البدوي من مخيم العروب شمال الخليل حتى تاريخ 11/12/2021 وهو معتقل منذ 7 أشهر.

وأفرج الاحتلال عن الأسير مأمون شريم من طولكرم بعد اعتقال استمر 4 سنوات، والأسير المقدسي أحمد أبو عصب بعد أن أمضى 12 شهراً بالأسر.