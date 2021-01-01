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شاهد: طلعات جوية تضم مقاتلات المانية تحلق فوق الكنيست

الأحد 17 أكتوبر 2021 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: طلعات جوية تضم مقاتلات المانية تحلق فوق الكنيست



القدس المحتلة /سما/

نفذت طائرات حربية ألمانية وإسرائيلية، اليوم الأحد، طلعة مشتركة فوق مقر "الكنيست" وغيره من المرافق الإسرائيلية، باتجاه قرية المالحة جنوبي القدس، وذلك تعبيرًا عن قرب العلاقة بين الدولتين.
 
وقاد مجموعة الطائرات الإسرائيلية خلال التحليق المشترك قائد سلاح الجو للدولة العبرية، أميكام نوركين، بينما قاد المجموعة الألمانية الجنرال إينغو غيرهارتز.
 
ووصلت هذه الطائرات الألمانية إلى إسرائيل للمشاركة في تدريبات جوية مشتركة تعرف باسم "العلم الأزرق".
 
ويعد هذا أول تحليق لطائرات حربية ألمانية في سماء القدس منذ الحرب العالمية الأولى.
 
وفي وقت سابق من اليوم، زار نوركين وغيرهارتز معًا مؤسسة "ياد فاشيم" الخاصة بالأبحاث في أحداث الهولوكوست.

#طائرات حربية #مناورة العلم الأزرق #اسرائيل #الكنيست الإسرائيلي

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