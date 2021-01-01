الشرطة الإسرائيلية توقف التحقيق الجنائي مع سجانين جلبوع

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، مساء اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت التحقيق الجنائي ضد حراس سجن جلبوع وضباط مصلحة السجون على خلفية انتزاع 6 أسرى لحريتهم من السجن عبر نفق حفر من داخل زنزانتهم الشهر الماضي.

وبحسب الموقع، فإنه على الرغم من أن الشرطة الإسرائيلية بدأت في جمع الأدلة واستجواب السجانين تحت التحذير، إلا أنه توقفت تلك التحقيقات، مشيرةً إلى أنه سيتم التحقيق في القضية وفحصها من قبل لجنة تحقيق حكومية متوقع أن تبدأ عملها في الأسبوعين المقبلين.

وأشار إلى أنه بوقف التحقيقات، أصبحت مسؤولية الكشف عن الإخفاقات التي جرت على عاتق اللجنة الحكومية.