  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الشرطة الإسرائيلية توقف التحقيق الجنائي مع سجانين جلبوع

الأحد 17 أكتوبر 2021 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية توقف التحقيق الجنائي مع سجانين جلبوع



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، مساء اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت التحقيق الجنائي ضد حراس سجن جلبوع وضباط مصلحة السجون على خلفية انتزاع 6 أسرى لحريتهم من السجن عبر نفق حفر من داخل زنزانتهم الشهر الماضي.

وبحسب الموقع، فإنه على الرغم من أن الشرطة الإسرائيلية بدأت في جمع الأدلة واستجواب السجانين تحت التحذير، إلا أنه توقفت تلك التحقيقات، مشيرةً إلى أنه سيتم التحقيق في القضية وفحصها من قبل لجنة تحقيق حكومية متوقع أن تبدأ عملها في الأسبوعين المقبلين.

وأشار إلى أنه بوقف التحقيقات، أصبحت مسؤولية الكشف عن الإخفاقات التي جرت على عاتق اللجنة الحكومية.

#الشرطة الإسرائيلية #سجن جلبوع #نفق الحرية

الأكثر قراءة اليوم

السيسي مستنكرا ما رآه في الشارع: "ساعات بنزل بالعربية لوحدي ومش هسكت!" (فيديو)

أبو مرزوق يرد على تصريحات وزير الخارجية السعودي

الضفة الغربية تخشى التحول إلى “مكب” للشيكل

من هو الأسير المحرر مدحت الصالح الذي اغتالته "إسرائيل" بالقرب من مجدل شمس؟

العمادي يصل غزة اليوم وسيلتقي مسؤولين إسرائيليين قبل لقاء قيادة حماس

أسعار صرف العملات

كلودين وذكريات أبيها ومقال قطيش بـ“دولة التجار”: أي الغازين أقرب.. الشامي أم “الإبراهيمي”؟

الأخبار الرئيسية

بومبيو

بومبيو يكشف عن شرط السعودية للتطبيع مع اسرائيل.. ما علاقة إيران؟

الحركة الاسيرة تعلن فشل جلسات الحوار.. وتقرر رفع درجة التأهب في صفوف الأسرى

الجهاد الإسلامي تهدد إسرائيل: لن نترك الأسرى وحدهم.. حتى لو ذهبنا لحرب أو أكثر من ذلك

ع

فيديو : لهذا السبب .. مواطن يقوم بتكسير “أسود رام الله” على دوار المنارة

9 وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و781 حالة تعاف في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية