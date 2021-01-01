بلدية رام الله تعلن البدء بصيانة ميدان المنارة بعد ساعات من تحطيم أسوده

رام الله / سما /

أعلنت بلدية رام الله مساء اليوم الأحد، البدء بأعمال صيانة ميدان المنارة وسط المدينة، بعد ساعات من اعتداء على الأسود المقامة فيه وتحطيم عدد منها.

واكدت بلدية رام الله في بيان صحافي، انها تتابع مع الجهات الأمنية تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له ميدان المنارة ظهيرة هذا اليوم، حيث أقدم أحد الاشخاص على تحطيم أحد الأسود على منارة رام الله التي تشكل برمزيتها إرث هذه المدينة ورمزا لصمودها وشاهدا على نضالات ابنائها وبما تشكله من فضاء عام للفعاليات الوطنية والثقافية والمجتمعية.

وأكد مجلس بلدية رام الله وكافة العاملين فيها وأبناء هذه المدينة وبناتها أن الوقوف على أسباب ودوافع هذا العمل المستهجن، والذي يأتي في سياق الأفكار الظلامية والمسلكيات الهدامة بالإعتداء على الأملاك العامة او الخاصة، أصبح واجبا وطنيا وأخلاقيا يتطلب من مجتمعنا بكل مكوناته الرسمية والمدنية والأهلية والشعبية سرعة التصدي لها.

واعلنت بلدية رام الله أنها ستباشر اعمال صيانة كاملة كانت مقررة سابقا لميدان المنارة ومحيطه إعتبارا من صباح يوم الإثنين ٢٠٢١/١٠/١٨ وستقوم طواقم وزارة السياحة والآثار مشكورة بمساعدة طواقم البلدية في اعادة الوضع على ما كان عليه.

وقالت بلدية رام الله، إن رام الله ستبقى منارة للتنوير، وستبقى منارة رام الله شامخة بدماء ونضالات أبنائها، وستبقى اسودها برمزيتهم، شهوداً على تاريخ هذه المدينة ومتراساً لكل الوطنيين الأحرار كما كانت حامية للمقاتلين الشرفاء من رصاص المحتل”.