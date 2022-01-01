عائلة غولدين لحكومة بينت: إعادة الجنود الأسرى من غزة أهم من تمرير الميزانية

القدس المحتلة / سما /

عقبت والدة الجندي الأسير لدى المقاومة في غزة هدار جولدن، اليوم الأحد، على مطالبة رئيس الحكومة نفتالي بينيت من وزراء وأعضاء حكومته، أن يبتعدوا عن الخلافات ويركزوا جهودهم لتمرير الميزانية في الوقت المحدد باعتبارها الاختبار الحقيقي الذي يضمن لحكومته استمرارها.

وقالت غولدين، خلال وقفة احتجاجية للعائلة في ظل انعقاد الجلسة الأسبوعية لحكومة الاحتلال، إن "الميزانية ليست أهم من إعادة الجنود الأسرى هدار جولدن وأورون شاؤول".

كما دعت الوزراء وأعضاء الكنيست بعدم التصويت إلى جانب الميزانية قبل التوصل لحل لإعادة الجنود وأضافت: "أتمنى أن نسمع عن الخطوات التي قمتم بها في الأسبوع القادم".