  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

عائلة غولدين لحكومة بينت: إعادة الجنود الأسرى من غزة أهم من تمرير الميزانية

الأحد 17 أكتوبر 2021 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة غولدين لحكومة بينت: إعادة الجنود الأسرى من غزة أهم من تمرير الميزانية



القدس المحتلة / سما /

عقبت والدة الجندي الأسير لدى المقاومة في غزة هدار جولدن، اليوم الأحد، على مطالبة رئيس الحكومة نفتالي بينيت من وزراء وأعضاء حكومته، أن يبتعدوا عن الخلافات ويركزوا جهودهم لتمرير الميزانية في الوقت المحدد باعتبارها الاختبار الحقيقي الذي يضمن لحكومته استمرارها.

وقالت غولدين، خلال وقفة احتجاجية للعائلة في ظل انعقاد الجلسة الأسبوعية لحكومة الاحتلال، إن "الميزانية ليست أهم من إعادة الجنود الأسرى هدار جولدن وأورون شاؤول".

كما دعت الوزراء وأعضاء الكنيست بعدم التصويت إلى جانب الميزانية قبل التوصل لحل لإعادة الجنود وأضافت: "أتمنى أن نسمع عن الخطوات التي قمتم بها في الأسبوع القادم".

#هدار غولدن #عائلة غولدن #اسرائيل #الاسرى الجنود #المقاومة الفلسطينية #قطاع غزة #الحكومة الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

السيسي مستنكرا ما رآه في الشارع: "ساعات بنزل بالعربية لوحدي ومش هسكت!" (فيديو)

أبو مرزوق يرد على تصريحات وزير الخارجية السعودي

أحد المُخضرمين في “وحدة الكوماندوز الإسرائيلية” يُحارب الاحتلال الآن.. تعرف على قصته

الضفة الغربية تخشى التحول إلى “مكب” للشيكل

من هو الأسير المحرر مدحت الصالح الذي اغتالته "إسرائيل" بالقرب من مجدل شمس؟

العمادي يصل غزة اليوم وسيلتقي مسؤولين إسرائيليين قبل لقاء قيادة حماس

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

بومبيو

بومبيو يكشف عن شرط السعودية للتطبيع مع اسرائيل.. ما علاقة إيران؟

الحركة الاسيرة تعلن فشل جلسات الحوار.. وتقرر رفع درجة التأهب في صفوف الأسرى

الجهاد الإسلامي تهدد إسرائيل: لن نترك الأسرى وحدهم.. حتى لو ذهبنا لحرب أو أكثر من ذلك

ع

فيديو : لهذا السبب .. مواطن يقوم بتكسير “أسود رام الله” على دوار المنارة

9 وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و781 حالة تعاف في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية