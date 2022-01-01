الرجوب يدعو للحفاظ على الموروث الحضاري الفلسطيني

جنين / سما /

دعا الى محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الأحد، إلى الحفاظ على الموروث الحضاري الفلسطيني، وخاصةً في ظل ما يتعرض له من محاولات سرقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال افتتاح المهرجان الثقافي للمنتجات المحلية تحت شعار "من طين بلادك حط ع خدادك"، الذي نظمه مركز عرابة المجتمعي لتعليم الشباب والكبار مدى الحياة، في قصور عبد الهادي، ضمن مشروع حكايا من فلسطين، بدعم من الجمعية الالمانية لتعليم الكبار وجامعة دار الكلمة.

وقال الرجوب في كلمة ألقاء خلال الافتتاح: إنّ "هذا المهرجان يعبر عن انتماء الشعب الفلسطيني لوطنه وتمسكه بتراثه وهويته"، داعيًا للحفاظ على هذا الموروث الحضاري.

من جانبها، أكّدت مديرة مركز عرابة رائدة حمدان، على أهمية المعرض في دعم المرأة وتمكينها من النهوض بواقعها، ودعم المنتج الوطني، والتأكيد على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

بدوره، أشاد رئيس بلدية عرابة أحمد العارضة، بدور القائمين على إقامة المعرض، داعيًا لتنظيم معارض مماثلة باستمرار؛ للحفاظ على التراث وإحيائه، ودعم صمود المرأة الفلسطينية، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية وحماية ودعم المنتج الوطني.

واشتمل المعرض الذي أقيم في قاعة القصور في منطقة السباط الأثرية في بلدة عرابة ويستمر ثلاثة أيام، على زوايا للتراث الشعبي والصناعات الغذائية والخزف، وأعمال القش، وأثواب، وأعمال فخارية ومأكولات.