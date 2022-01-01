وزارة التنمية: عام 2022 سيكون حافلاً بتقديم المساعدات للأسر الفقيرة

غزة / سما /

أكد مفوض وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، لؤي المدهون، اليوم الأحد، على أنّه لا يوجد أيّ مستجدات بشأن موعد صرف مستحقات الشؤون للأسر الفقيرة.

وقال المدهون في تصريحٍ عبر إذاعة "زمن" حول صرف مخصصات الشؤون: "إنَّ الاتحاد الأوروبي أصدر بياناً وقال إنه سيستأنف مساهمته للأسر الفقيرة بداية العام المقبل".

وأضاف: "مخصصات الشؤون حق طبيعي كفله القانون الأساسي وكافة القوانين الفلسطينية لفقراء فلسطين ولا يوجد أحد يمن على الشعب الفلسطيني".

وتابع: "الوزارة لم تدخر جهداً وقدمت مساعدات كثيرة للأسر الفقيرة المُدرجة على برنامج التحويلات النقدية، 34 ألف أسرة فقيرة استفادت من مساعدات وزارة التنمية الاجتماعية اقل مساعدة 220 شيكل وتصل المساعدات 870 شيكلاً كل ثلاثة أشهر إضافة إلى من هم على قائمة الانتظار".

وأردف المدهون: "كل من تضرر من العدوان الأخير تم صرف مساعدة نقدية له، كوزارة تنمية نحاول تقديم الخدمة الاجتماعي لكافة الأسر التي تحتاج لمساعدة".

وأكمل: "نبشر الأسر الفقيرة أن العام المقبل هناك عشرات المشاريع الكبيرة سيستفيد منها الأسر المسجلة على برنامج التحويلات النقدية وفقراء الشعب الفلسطيني، عام 2022 سيكون حافلاً بتقديم المساعدات للأسر الفقيرة".