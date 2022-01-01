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الهباش يلتقي ممثلي الجالية الفلسطينية في الجزائر

الأحد 17 أكتوبر 2021 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يلتقي ممثلي الجالية الفلسطينية في الجزائر



رام الله / سما /

التقى قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ممثلي الجالية الفلسطينية في جمهورية الجزائر.

ونقل الهباش، خلال اللقاء الذي عقد بمقر سفارة دولة فلسطين، تحيات الرئيس محمود عباس لأبناء شعبنا المقيمين في الجزائر، متمنيا أن يجتمع شمل شعبنا في كل مكان على أرض فلسطين محررة مستقلة وزوال هذا الاحتلال الظالم للأراضي الفلسطينية.

واستمع من الحضور إلى شرح حول أوضاع أبناء شعبنا في الجزائر، الذين أكدوا أنهم يلقون كامل الترحيب والدعم من القيادة والشعب الجزائري على حد سواء، مشددين على دعمهم الكامل للقيادة الفلسطينية والخطوات التي يتخذها الرئيس محمود عباس في مواجهة الغطرسة الاحتلالية، على الساحتين الدولية والإقليمية.

#محمود الهباش

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