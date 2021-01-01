غزة: النيابة تطلق خدمة طوارئ خاصة بالمظالم العاجلة

غزة / سما /

أطلقت النيابة العامة في قطاع غزة خدمة طوارئ خاصة بالمظالم العاجلة التي لا تحتمل التأخير، حيث تتمثل بتمكين المواطنين من التواصل معها بشكل سريع على مدار الساعة.

وأفادت النيابة في تصريح صحفي، أنها أطلقت رقماً خاصاً (0592063631) بإمكان كافة الأهالي التواصل عليه مباشرة في حال وجود مظلمة عاجلة لا تحتمل التأخير لليوم التالي.

وبينت أن الإجراء يأتي ضمن ضوابط معينة، كأن يكون هناك إلقاء قبض على مواطن دون أن تكون هناك مذكرة قبض صادرة من النيابة، ما لم تكون الجريمة خطيرة وحالة ضرورية.

وبينت أنه يمكن التواصل عبر الرقم في حال القبض على شخص دون تدوين أقواله، حيث يتم التواصل ومنحة المهلة الكاملة لتقديم بيناته.

وأوضحت أن الرقم متاح في حالة المخالفات الإجرائية من قبل مؤمري الضبط القضائي في تنفيذ تفويضات وكيل النيابة كتوقيف شخص لم يأمر وكيل النيابة بتوقيفه.

وقالت: "كذلك إذا كانت هناك أي حالات أخرى مستعجلة، حيث أن هذه الخدمة تعمل على إيجاد تواصل دائم مع أبناء الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق العدالة".

ولفتت النيابة إلى أن الرقم لا يلغي دور أقسام الاستقبال في كافة النيابات حيث يتم استقبال المظالم فيها وفق سياسة الباب المفتوح من الساعة 8:30 صباحاً حتى الواحدة ظهراً.

وأضافت "هذا الفكرة مهمة من باب أن يشعر المواطن بوجود جهات قانونية تسعى للحفاظ على الحريات والحقوق وأمن واستقرار المجتمع في إطار التطبيق السليم لقواعد القانون".