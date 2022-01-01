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العليا الإسرائيلية توافق على اتفاق بين غانتس والمستوطنين حول أراضٍ قرب رام الله

الأحد 17 أكتوبر 2021 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
العليا الإسرائيلية توافق على اتفاق بين غانتس والمستوطنين حول أراضٍ قرب رام الله



القدس المحتلة / سما /

وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، على الخطوط العريضة للاتفاقية التي توصلت إليها وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس مع المستوطنين المزارعين لأراضي ما يسمى “وادي شيلو” المقامة على أراضي الفلسطينيين في منطقة وادي عمورية قرب رام الله.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الاتفاق ينص على حصول المزارعين المستوطنين على أراضٍ بديلة، ونقل البساتين المزروعة إلى تلك الأراضي وبشكل كامل حتى الأول من فبراير/ شباط 2023.

وأشارت إلى أنه المحكمة أبلغت الأطراف أنها لن تمنح أي مهلة أخرى بعد ذلك.

وتضم تلك الأراضي 170 دونمًا قدم فلسطينيون بمساعدة جهات حقوقية التماسًا يؤكد أنها تعود ملكية تلك الأراضي لهم.

#المحكمة العليا الإسرائيلية #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #بيني غانتس #أراضي الفلسطينيين #مستوطنون #الاعتداءات الاسرائيلية

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