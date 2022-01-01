بينيت يدعو حلفاءه في الحكومة إلى الحفاظ على استقرارها

القدس المحتلة / سما /

تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إلى الخلافات بين الأحزاب التي تتشكل منها الحكومة، ودعا إلى ركن الخلافات جانبا والتركيز على المصادقة على ميزانية الدولة، التي يتوقع أن تطرح على الكنيست للمصادقة عليها، الشهر المقبل.

وطالب بينيت الوزراء "بتركيز الجهود من أجل الحفاظ على استقرار ائتلافي. ودعونا نركز على المشترك وليس على الخلافات، ولا جدوى من البدء في هز السفينة من طرف إلى آخر".

واعتبر بينيت أن ميزانية الدولة التي جرى بلورتها "مهمة ومليئة بالإصلاحات، وهذه ميزانية ستعيد الدولة أخيرا إلى المسار وتحمل بشائر كثيرة لمواطني دولة إسرائيل. والمرة الأخيرة التي تمت فيها المصادقة على ميزانية كانت قبل ثلاث سنوات ونصف السنة".

وأضاف بينيت أنه "أدعو زملائي حول طاولة الحكومة إلى التركيز على تمرير الميزانية، وهذه المهمة الأساسية في الأسابيع المقبلة".

وتابع أنه ينبغي "تركيز الجهود من أجل الحفاظ على استقرار الائتلاف كي نتمكن من دفع أهداف مشتركة التي تجمعنا من أجلها وخرجنا إلى الطريق معا. وحتى لو كان ملحا لكل واحد منا أن يعقب، دعونا نفكر بالهدف الأكبر. والشعب شبع الخلافات والمشادات على صغائر الأمور ويتوقع منا شيئا آخر".

وتطرق بينيت إلى الأحداث الأخيرة في لبنان ونتائج الانتخابات العراقية، وقال إنه "نتابع التطورات في لبنان والعراق ونرى فيهما قوى قد سئمت من السيطرة الإيرانية التي تتمثل بحزب الله في لبنان والميليشيات الشيعية في العراق، التي تكبدت ضربة قاسية في الانتخابات التي أجريت هناك الأسبوع الماضي".

وأضاف أن "كل مكان يدخله الإيرانيون يدخل في دوامة من العنف والفقر وعدم الاستقرار والفشل. آمل أن الشعبين اللبناني والعراقي سيتمكنان من التحرر من قبضة الحرس الثوري الإيراني الخانقة وأن يبنيا لهما مستقبلا أفضل".