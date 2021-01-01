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تصريح ادعاء ضد 3 مشتبهين بالقتل في حفل الزفاف بالطيبة

الأحد 17 أكتوبر 2021 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصريح ادعاء ضد 3 مشتبهين بالقتل في حفل الزفاف بالطيبة



القدس المحتلة / سما /

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في بيتح تيكفا اليوم، الأحد، تصريح ادعاء ضد 3 أشخاص بالضلوع في جريمة قتل الشاب علاء صرصور (25 عاما) من مدينة الطيبة.

ومن المزمع أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام في الأيام القادمة مرفقة بطلب تمديد اعتقال مشتبه بهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية.

ونسبت النيابة العامة للمشتبه بهم الضلوع في جريمة قتل، محاولة القتل والمساعدة بعد الجريمة.

وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 20 أيلول/ سبتمبر 2021 حينما وقعت جريمة إطلاق نار في حفل زفاف بالبلدة القديمة في الطيبة، ما أسفر عن مقتل الضحية صرصور متأثرا بجروحه وإصابة 3 آخرين بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة آنذاك.

ويستدل من تحقيق الشرطة أن المشتبه المركزي، البالغ من العمر 21 عاما، وهو من سكان الطيبة ارتكب الجريمة انتقاما باثنين من المصابين بعد إصابته في جريمة إطلاق نار مطلع العام الجاري.

واعتقلت الشرطة المشتبه به بعد العثور عليه مختبئا في مبنى مهجور في الطيبة، فيما اعتقلت المشتبهين الآخرين (23 و39 عاما) على خلفية تقديم المساعدة له بعد الجريمة.

#النيابة الاسرائيلية #لائحة اتهام #علاء صرصور

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