  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الحكومة الاسرائيلية تقرر توسيع صلاحيات الشرطة بتفتيش دون أمر محكمة

الأحد 17 أكتوبر 2021 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الاسرائيلية تقرر توسيع صلاحيات الشرطة بتفتيش دون أمر محكمة



القدس المحتلة / سما /

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأحد، على توسيع صلاحيات الشرطة في إجراء عمليات تفتيش من دون أمر صادر عن محكمة، بذريعة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. وقال رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، إنه "يوجد دعم كامل، فنحن نفقد الدولة".

جاء ذلك في إطار اقتراح قدمه وزير القضاء، غدعون ساعر، من أجل تعديل القانون الجنائي. وحسب قرار الحكومة، فإن التفتيش بدون أمر من المحكمة يسري في حال وجود اشتباه بإخفاء دليل. وسيكون التعديل ساري المفعول كأمر احترازي لمدة ثلاث أو أربع سنوات.

واحتجت وزيرة حماية البيئة، تمار زندبرغ، على القرار وقالت إن "هذا أمر غير مألوف في النظام الديمقراطي"، لكن ساعر اعتبر أنه "نحن في حرب. ويجب منح الشرطة وسلطات إنفاذ القانون أدوات أفضل كي تنجح في مهامها. والحق بالحياة هو بين حقوق الإنسان. وأعلن أمامكم أني سأحضر قوانين أخرى كي تنجح المعركة في الوسط العربي".

وعقبت زندبرغ قائلة "دعونا نحاول تنفيذ أمور أخرى قبل تشريع غير مألوف إلى هذه الدرجة. والأمر الثاني، هل المس بحقوق الفرد سيكون محدودا؟ فشعور المواطنين هو أنه تم تحميلهم عبء ذلك عليهم، وليس على المنظمات الإجرامية". واعتبر الوزير عيساوي فريج أنه "أؤيد دخول الـCIA كي يكون هناك أمن شخصي".

وينص البند 25 في القانون على وجود أربع ذرائع لإجراء تفتيش في مكان من دون استصدار أمر من محكمة، وأنه في حال توفرها يكون التفتيش ملحا، ومن شأن التوجه إلى المحكمة لاستصدار أمر بإجراء تفتيش أن يحبط هدفه.

#الحكومة الاسرائيلية #الشرطة الاسرائيلية #المجتمع العربي #الجريمة والعنف #نفتالي بينيت

الأكثر قراءة اليوم

السيسي مستنكرا ما رآه في الشارع: "ساعات بنزل بالعربية لوحدي ومش هسكت!" (فيديو)

أبو مرزوق يرد على تصريحات وزير الخارجية السعودي

أحد المُخضرمين في “وحدة الكوماندوز الإسرائيلية” يُحارب الاحتلال الآن.. تعرف على قصته

الضفة الغربية تخشى التحول إلى “مكب” للشيكل

من هو الأسير المحرر مدحت الصالح الذي اغتالته "إسرائيل" بالقرب من مجدل شمس؟

أسعار صرف العملات

كلودين وذكريات أبيها ومقال قطيش بـ“دولة التجار”: أي الغازين أقرب.. الشامي أم “الإبراهيمي”؟

الأخبار الرئيسية

الحركة الاسيرة تعلن فشل جلسات الحوار.. وتقرر رفع درجة التأهب في صفوف الأسرى

الجهاد الإسلامي تهدد إسرائيل: لن نترك الأسرى وحدهم.. حتى لو ذهبنا لحرب أو أكثر من ذلك

ع

فيديو : لهذا السبب .. مواطن يقوم بتكسير “أسود رام الله” على دوار المنارة

9 وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و781 حالة تعاف في فلسطين

العمادي يصل غزة اليوم وسيلتقي مسؤولين إسرائيليين قبل لقاء قيادة حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية