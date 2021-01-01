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وحدات القمع تقتحم اقسام في ريمون وتدهور صحة مضربين عن الطعام

الأحد 17 أكتوبر 2021 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وحدات القمع تقتحم اقسام في ريمون وتدهور صحة مضربين عن الطعام



رام الله / سما /

 اقتحمت وحدات القمع التابعة لمصلحة السجون الاسرائيلية اليوم، عدة غرف في سجن ريمون، وذلك ضمن محاولاتها قمع وافشال اضراب اسرى حركة الجهاد الاسلامي المستمر، احتجاجا على اجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم .

وافاد ناطق باسم لجنة الطوارئ العليا لاسرى الجهاد، ان عملية القمع استهدفت غرف (4و7و14) في قسم “1” بسجن ريمون، حيث اقتحم العشرات من السجانين الغرف وقاموا بتفتيشها واحتجاز الاسرى بشكل متعمد .

وذكر، ان اجواء من التوتر تسود اوساط الاسرى بكافة اقسام السجن، واللذين اعلنوا الاستنفار.

من جهة اخرى، اشار الناطق بتدهور الحالة الصحية للاسيرين المضربين عن الطعام والماء محمد عامودي وحسني عيسى وسط تجاهل ادارة السجون لاوضاعهما رغم خطورة حالتهما الصحية .

واشار، الى ان العامودي وعيسى شرعا في اضرابهما المفتوح عن الطعام والماء منذ يوم الاربعاء الماضي ، وذلك ضمن الخطوات التي ينفذها اسرى الجهاد رفضا للاجراءات القمعية والعقوبات التي فرضها الاحتلال عليهم منذ انتزاع فرسان الحرية الستة حريتهم من سجن جلبوع في 6/9/ 2021 .

#اسرى الجهاد #سجن ريمون

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