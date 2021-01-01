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وفد من منتدى الإعلاميين يبحث آفاق التعاون مع إذاعة نماء

الأحد 17 أكتوبر 2021 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من منتدى الإعلاميين يبحث آفاق التعاون مع إذاعة نماء



غزة / سما /

بحث وفد من منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، آفاق التعاون المشترك مع إذاعة نماء المحلية، خلال زيارة لمقر الإذاعة في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

وضم وفد المنتدى نائب رئيس مجلس الإدارة محمد أبو قمر، وعضو مجلس الإدارة شيماء أبو مرزوق ومدير المنتدى محمد ياسين، وكان في استقبالهم المدير التنفيذي لنادي نماء الرياضي موسى البرش، ومدير إذاعة نماء ماهر حميد.

وأكد البرش “حرص منظومة نماء على تعزيز العلاقات وفتح سبل التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة”.

وأطلع البرش الوفد الزائر على “تطور منظومة نماء على صعيد البنية التحتية والمشاريع والأنشطة الرياضية والإعلامية والإضافة الجديدة للمنظومة المتمثلة في إذاعة نماء”.

بدوره، أشاد أبو قمر بدور إذاعة نماء في خدمة المجتمع المحلي، ولاسيما بمحافظة الشمال، مشيرًا إلى جهود المنتدى لتعزيز التعاون والتواصل مع المؤسسات الإعلامية والمجتمع المحلي.

ودعا أبو قمر لتعزيز الشراكة لخدمة الصحفيين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.

وتجول وفد المنتدى، في ختام الزيارة، بين أروقة إذاعة ونادي نماء، واطّلع على مرافق الإذاعة، معبراً عن تقديره لجهود طواقم العمل.

#منتدى الإعلاميين الفلسطينيين

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