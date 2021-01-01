القبض على شخص محكوم غيابيا بالسجن 15 سنة في ضواحي القدس

القدس المحتلة / سما /

قبضت الشرطة اليوم، على شخص فار من وجه العدالة لصدور حكم غيابيا بالسجن بحقه مدة 15 سنة مع الأشغال الشاقة وغرامة 20 ألف دينار أردني بتهمة الإتجار بالمخدرات في ضواحي القدس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبعد إجراءات البحث والتحري تمكنت قوة من مركز شرطة جنوب شرق القدس من القبض على شخص من سكان المحافظة فار من وجه العدالة، لصدور حكم غيابي منذ فترة بحقه بالسجن مدة 15 سنة مع الأشغال الشاقة بتهمة الإتجار بالمخدرات وغرامة مالية 20 ألف دينار أردني .

وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته لجهة الإختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً.