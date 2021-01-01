بلدية دورا تشرع بإزالة التعديات على الأملاك العامة

الخليل / سما /

باشرت بلدية دورا وبمرافقة الأجهزة الأمنية ولجنة السلامة العامة في محافظة الخليل، وبمشاركة أصحاب المحلات التجارية والمجتمع المحلي، اليوم الأحد، تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة المشتركة والمستمرة لإعادة تأهيل الأرصفة وإزالة التعديات الدائمة والمؤقتة على الأملاك العامة.

وثمن نائب رئيس بلدية دورا فوزي أبو هليل تعاون المواطنين مع طواقم البلدية والأطراف ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة العامة والسلامة المرورية، مشيراً إلى أن الرصيف يعتبر قانونيا جزء من الشارع وليس لصاحب العقار، وأن منظومة التنقل لن تكتمل الا بوجود الارصفة وهو ما سينعكس بشكل حضاري على تنمية أحياء المدينة.

كما أكد أبو هليل استمرار الخطة لتشمل إزالة العوائق التي تعترض حركة المشاة على الأرصفة وإعادة تنظيم مظلات المحالات التجارية في كافة أنحاء المدينة، مشيراً إلى أن البلدية قد شرعت ببناء أرصفة موحدة ما يتوافق مع حركة المشاة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.