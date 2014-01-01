  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السجن 15 سنة لمدانين بمحاولة اقتطاع أراض فلسطينية لضمها إلى دولة أجنبية

الأحد 17 أكتوبر 2021 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
السجن 15 سنة لمدانين بمحاولة اقتطاع أراض فلسطينية لضمها إلى دولة أجنبية



بيت لحم / سما /

أصدرت محكمة بداية بيت لحم ممثلة بهيئة القاضي جمال شديد حكماً بإدانة المتهم الأول (خ،ر) والمتهم الثاني (ع،ق) بتهمة محالة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها إلى دولة أجنبية سندا للمادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات وحكمت على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة .

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ أياد عبده وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا.

#محكمة بداية بيت لحم #اقتطاع اراضي #الاراضي الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

السيسي مستنكرا ما رآه في الشارع: "ساعات بنزل بالعربية لوحدي ومش هسكت!" (فيديو)

أبو مرزوق يرد على تصريحات وزير الخارجية السعودي

أحد المُخضرمين في “وحدة الكوماندوز الإسرائيلية” يُحارب الاحتلال الآن.. تعرف على قصته

الضفة الغربية تخشى التحول إلى “مكب” للشيكل

من هو الأسير المحرر مدحت الصالح الذي اغتالته "إسرائيل" بالقرب من مجدل شمس؟

أسعار صرف العملات

كلودين وذكريات أبيها ومقال قطيش بـ“دولة التجار”: أي الغازين أقرب.. الشامي أم “الإبراهيمي”؟

الأخبار الرئيسية

الحركة الاسيرة تعلن فشل جلسات الحوار.. وتقرر رفع درجة التأهب في صفوف الأسرى

الجهاد الإسلامي تهدد إسرائيل: لن نترك الأسرى وحدهم.. حتى لو ذهبنا لحرب أو أكثر من ذلك

ع

فيديو : لهذا السبب .. مواطن يقوم بتكسير “أسود رام الله” على دوار المنارة

9 وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و781 حالة تعاف في فلسطين

العمادي يصل غزة اليوم وسيلتقي مسؤولين إسرائيليين قبل لقاء قيادة حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية