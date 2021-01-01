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شركة PalPay ومختبرات ميديكير توقعان اتفاقية لسداد رسوم الفحوصات إلكترونياً

الأحد 17 أكتوبر 2021 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة PalPay ومختبرات ميديكير توقعان اتفاقية لسداد رسوم الفحوصات إلكترونياً



رام الله / سما /

 وقعت شركة PalPay الشركة الرائدة في خدمات وحلول السداد الإلكتروني، ومختبرات ميديكير، اتفاقية تعاون تتيح للمواطنين المراجعين لمختبرات ميديكير في مختلف المحافظات إمكانية سداد رسوم الفحوصات المخبرية إلكترونياً عبر قنوات شركة PalPay المعتمدة والمحفظة الإلكترونية "PalPay محفظتي".

ووقع الاتفاقية السيد معاوية القواسمي مديرعام شركة PalPay والدكتور بشار الكرمي رئيس مجلس الإدارة ومدير عام مختبرات ميديكير، وذلك بحضور السيد عبد الرحمن أبو بكر مدير العلاقات العامة والتسويق في ميديكير، والسيد أسامة العملة المدير المالي والإداري في مختبرات ميديكير، والسيد صالح فرحات من الدائرة المالية، وحضر من PalPay مدير المبيعات شفق بالي ومسؤولة التسويق نتالي زين ومدير علاقات العملاء يوسف زيد.

وأعرب السيد معاوية القواسمي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع مختبرات ميديكير والتي من شأنها التخفيف من العناء على المواطنين والمراجعين لا سيما من المرضى ليتمكنوا من سداد رسوم الخدمات بكل سهولة وأمان من مواقع تواجدهم عبر المحفظة الإلكترونية "PalPay محفظتي" أو عبر قنوات التسديد المعتمدة لدى الشركة، إضافة إلى المساهمة في تمكين مختبرات ميديكير من تطوير خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين، بما يؤكد حرص شركة PalPay على توظيف قنواتها المعتمدة للسداد الإلكتروني لخدمة المجتمع والقطاع الصحي.

وأكد القواسمي أن الاتفاقية تهدف إلى توفير وسيلة دفع إلكترونية آمنة لتسديد أثمان الخدمات الطبية المخبريةمن خلال قنوات شركة PalPay، والتي تشمل تطبيق المحفظة الإلكترونية "PalPay محفظتي"،ومراكز التسديد الإلكتروني المعتمدة من الشركة، والقنوات الرقمية للبنوك (الموبايل البنكي والإنترنت البنكي)،مما يوفر على جمهور المراجعين ومختبرات ميديكير الجهد والوقت و يساهم في تقديم الخدمات الطبية والمخبرية ذات الجودة العالية في كافة فروع مختبرات ميديكير.

كما أشاد القواسمي بجهود مختبرات ميديكير التي ساهمت في تطوير القطاع المخبري في فلسطين عبر تقديمها خدمات وفحوصات طبية مخبريةحديثة، وبالتطور اللافت الذي تشهده مختبرات ميديكير في مجال الفحوصات الطبية المختلفة والشاملة، وتمكنها من تحقيق الانتشار الواسع في فلسطينكأول وأوسع شبكة مختبرات طبية متخصصة في فلسطين.

بدوره، أكد الدكتور بشار الكرمي على جاهزية مختبرات ميديكير والتي تتوزع على 27 فرعاً في كافة محافظات الوطن لتمكين كافة المنتسبين من الاستفادة من سداد رسوم الفحوصات والخدمات إلكترونياً عبر قنوات شركة PalPay. كما شدد على الجودة التي تقدمها ميديكير للمواطن والتي تساهم في التشخيص السليم ومساندة الطبيب في اتخاذ القرار الأفضل في مرحلة العلاج، مبيّناً أن ميديكير لديها خططها في الانتشار لتوفير الوقت والجهد على المواطن الفلسطيني.

وأضاف الكرمي أنه يمكن لكافة المنتسبين الاستفادة من خدمات ميديكير الإلكترونية والتي كان آخرها استحداث خدمة ميديكير واتس اب والتي تتيح للمراجع والطبيب الحصول على نتائج الفحوصات إلكترونيا دون الحاجة للرجوع إلى المختبر، حيث تم استحداث هذه الخدمة كأول خدمة إلكترونية في الوطن وفي القطاع المخبري حيث قامت مختبرات ميديكيربإضافتها تماشياً مع الحالة الوبائية لفايروس كورونا المنتشر في العالم.

#شركة PalPay

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