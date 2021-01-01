الجهاد الإسلامي تهدد إسرائيل: لن نترك الأسرى وحدهم.. حتى لو ذهبنا لحرب أو أكثر من ذلك

غزة / سما /

أكد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" د. محمد شلح، اليوم الاحد، أن حركة الجهاد الإسلامي لن تترك الأسرى وحدهم أمام الإجراءات الإسرائيلية الظالمة بحقهم والمستمرة منذ 40 يومًا. والحركة ستمضي معهم حتى لو ذهبنا لحرب أو أكثر من ذلك.

وأضاف خلال تظاهرة مساندة للأسرى عند بوابة بيت حانون شمال غزة: مستمرون في دعم الاسرى حتى تحقيق مطالبهم وعودة الأمور في السجون إلى ما كانت عليه قبل السادس من أغسطس الماضي.

وأشار الى أن حركة الجهاد الاسلامي، باستطاعتها أن تحول كافة الساحات لساحة حرب في وجه الاحتلال مقابل حرية وكرامة أسرانا

وشدد على أن الجهاد الإسلامي لن يهدأ لها بال إلا عندما يتراجع السجان عن كل الإجراءات بحق الاسرى