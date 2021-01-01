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سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

الأحد 17 أكتوبر 2021 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل سبعة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 95 يوما.

والأسرى المضربون الى جانب الفسفوس، هم: مقداد القواسمة منذ 88 يوما، وعلاء الأعرج منذ 71 يومًا، وهشام أبو هواش منذ 62 يوما، وشادي أبو عكر يخوض إضرابه لليوم 54 يوما، وعياد الهريمي منذ 25 يوما، وخليل أبو عرام مضرب لليوم السابع على التوالي، إسنادا للأسرى المضربين ولأسرى الجهاد الإسلامي، ويقبع في زنازين سجن "عسقلان".

وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة الأوضاع الصحية للأسرى المضربين، مشيرا إلى أن الخطر يزداد عليهم يومًا بعد يوم، وهناك خشية من امكانية تعرضهم لانتكاسة صحية مفاجئة، وحدوث أذى على دماغهم أو جهازهم العصبي، خاصة نتيجة نقص كمية السوائل في الجسم.

وكانت محكمة الاحتلال العليا قد أصدرت الخميس المنصرم، قرارا بتجميد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير الفسفوس، والذي يواجه وضعاً صحياً خطراً داخل مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي.

#الاعتقال الإداري

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