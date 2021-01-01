مدير فني تشيكي يشيد بقدرات مدربي غزة

القاهرة / سما /

أشاد التشيكي مايكل بروكيش المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي المصري, بفكر المشاركين من وفد ملتقى مدربي غزة في فترة المعايشة داخل "القلعة الحمراء".

وقال بروكيش خلال حديثه لوفد ملتقى المدربين, إنه منبهر بعقلية الرياضيين الفلسطينيين, مبديا إعجابه الشديد بقدراتهم التي أظهروها خلال فترة المعايشة.

وأضاف: "أنا فخور بالعمل معكم على مدار 7 أيام, أعدكم أن يكون هناك تواصل جديد بيننا في السنوات القادمة".

وبيّن أن فكرة استقبال المدربين من غزة, تنعكس بالإيجاب على خبراتهم في مسيرتهم الكروية, متمنيا لهم التوفيق على الدوام.