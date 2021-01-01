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محمد صلاح قد يكون السبب في رحيل مبابي إلى ريال مدريد

الأحد 17 أكتوبر 2021 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح قد يكون السبب في رحيل مبابي إلى ريال مدريد



وكالات / سما /

رفض باريس سان جيرمان رفضاً قاطعاً فكرة التخلي عن كيليان مبابي في الصيف، رغم رغبة اللاعب وضغطه لأجل الانضمام إلى ريال مدريد واعترافه بذلك بشكلٍ واضح.

وأصبحت الضغوطات متزايدة على إدارة باريس سان جيرمان للتخلي عن فكرة الاحتفاظ بكيليان مبابي، والذي يبدو متجهاً إلى الريال في الموسم القام بشكلٍ أكيد.

وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان حدد خليفة كيليان مبابي في ملعب حديقة الأمراء، وهو النجم المصري الدولي محمد صلاح والذي يقدم مستويات رائعة للغاية مع ليفربول هذا الموسم.

يرى باريس سان جيرمان أن محمد صلاح يملك صورة وشعبية دولية قريبة من كيليان مبابي، كما أن عقده ينتهي مع ليفربول في يونيو 2023 ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تجديد عقده حيث لم يصل الطرفين إلى اتفاق حتى الآن.

هذا الأمر يترك فرصة لنادي باريس سان جيرمان لمحاولة التوقيع معه ليشكل ثلاثياً خارقاً مع ليونيل ميسي و نيمار، ولكن على النادي الفرنسي أولاً انتظار ما ستنتهي عليه المفاوضات بين رامي عباس عيسى وكيل محمد صلاح و نادي ليفربول بشان مناقشة تمديد العقد.

#محمد صلاح #ريال مدريد #كيليان مبابي #باريس سان جيرمان #ليفربول

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