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غضب في برشلونة بسبب عثمان ديمبلي!

الأحد 17 أكتوبر 2021 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
غضب في برشلونة بسبب عثمان ديمبلي!



وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أمس السبت، بوجود حالة من الغضب داخل نادي برشلونة الإسباني بسبب النجم الفرنسي عثمان ديمبلي ووكيل أعماله.

ويرغب البارسا في ربط ديمبلي بعقد جديد للحفاظ عليه داخل النادي في الفترة المقبلة، لكن وكيل أعمال اللاعب يماطل الإدارة الكتالونية، ولا يرغب في الجلوس على طاولة واحدة حتى الآن.

وأوضح الصحفي الإسباني فيرناندو بولو، من يومية موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن وكيل ديمبلي يراوغ إدارة برشلونة ويواصل تقديم العذر تلو الآخر بخصوص عملية التجديد بين الطرفين.

وأشار بولو إلى أن وكيل اللاعب الفرنسي كان من المنتظر أن يجتمع مع الإدارة يوم الأربعاء الماضي، لكنه لم يحضر وتقدم باعتذار بخصوص عدم الحضور لمكاتب الكامب نو.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه ديمبلي إخبار مسئولي البارسا أنه يرغب في الاستمرار داخل النادي، وتجديد العقد بالطبع، لكن وكيله لا يتصرف وفقاً لما يقوله اللاعب السابق لبوروسيا دورتموند الألماني.

ويغيب الفرنسي عن صفوف البارسا في الآونة الأخيرة بسبب الإصابة، ومن المتوقع عودته في الفترة المقبلة للمشاركة مع فريق رونالد كومان بالاستحقاقات المقبلة.

#برشلونة #عثمان ديمبلي

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