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تشيلسي ينتزع فوزاً صعباً على برينتفورد في الدوري الإنجليزي

الأحد 17 أكتوبر 2021 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي ينتزع فوزاً صعباً على برينتفورد في الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

نجح تشيلسي في العودة من أرض مُنافسه برينتفورد بفوزٍ ثمين بنتيجة هدف دون رد، وذلك في المُباراة التي أقيمت بينهما في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.

هدف المُباراة الوحيد جاء في الدقيقة 45 من الشوط الأول، وذلك بعد أن نجح بن تشيلويل في إسكان الكرة الشباك بعد تسديدة مُتقنة صاروخية من على حافة منطقة الجزاء.

وحاول برينتفورد كثيراً هز شباك البلوز طوال دقائق المُباراة التسعين وكاد أن يقتنص على الأقل نقطة التعادل، ولكن القائم وتألق الحارس إدوارد ميندي أجهضا كل تلك المُحاولات خاصة الكرة المقصية الرائعة في الثواني الأخيرة من اللقاء التي تصدى لها الحارس السنغالي ببراعة..

وحافظ تشيلسي بفوزه الثمين على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19  نقطة، وذلك بعد الفوز في 6 مُباريات والتعادل في مُباراة والخسارة في مُباراة.

فيما تجمد رصيد برينتفورد عند النقطة رقم 12 يحتلون بهم المركز السابع، وذلك بعد الفوز في 3 مُباريات، والتعادل في 3 مُباريات، والخسارة في مُبارتين.

وسيلعب تشيلسي في الجولة المُقبلة ضد نورويتش على أرض ملعب ستامفورد بريدج يوم السبت المُقبل، فيما سيلعب برينتفورد على أرضه يوم الأحد المُوافق 24 أكتوبر ضد ليستر سيتي.

#الدوري الإنجليزي #تشيلسي #برينتفورد

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