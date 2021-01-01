إنتر ميلان يتجرع خسارة مريرة على يد لاتسيو في الدوري الإيطالي

وكالات / سما /

تجرع إنتر ميلان خسارة مريرة على يد مضيفه لاتسيو بثلاثية لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإيطالي.

ضيوف الأولمبيكو كانوا السباقين بالتسجيل بهدف حمل توقيع الكرواتي إيفان بيريسيتش من ركلة جزاء عند حدود الدقيقة 12، ورغم تعدد المحاولات من كلا الجانبين إلا أن الشوط الأول انتهى على وقع هذا الهدف.

وتحصل نسور لاتسيو على ركلة جزاء في الدقيقة 64، ترجمها شيرو إيموبيلي إلى هدف لتتعادل الكفتين، قبل أن يتمكن فيليبي أندرسون من تدوين هدف التقدم للاتسيو قبل نهاية الوقت الأصلي بتسع دقائق.

وفي الوقت الذي سعى فيه الإنتر لخطف هدف التعادل، استقبلت شباكه هدفاً قاتلاً عبر الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 90.

وبذلك يتوقف رصيد حامل لقب الدوري الإيطالي، الذي تلقى بذلك خسارته الأولى في الدوري مع المدرب سيموني إنزاجي، عند النقطة 17 في المرتبة الثالثة، بينما وصل لاتسيو للنقطة 14 ليتواجد في المركز الخامس بجدول الكالتشيو.