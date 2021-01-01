  1. الرئيسية
  2. الرياضة

إنتر ميلان يتجرع خسارة مريرة على يد لاتسيو في الدوري الإيطالي

الأحد 17 أكتوبر 2021 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنتر ميلان يتجرع خسارة مريرة على يد لاتسيو في الدوري الإيطالي



وكالات / سما /

تجرع إنتر ميلان خسارة مريرة على يد مضيفه لاتسيو بثلاثية لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإيطالي.

ضيوف الأولمبيكو كانوا السباقين بالتسجيل بهدف حمل توقيع الكرواتي إيفان بيريسيتش من ركلة جزاء عند حدود الدقيقة 12، ورغم تعدد المحاولات من كلا الجانبين إلا أن الشوط الأول انتهى على وقع هذا الهدف.

وتحصل نسور لاتسيو على ركلة جزاء في الدقيقة 64، ترجمها شيرو إيموبيلي إلى هدف لتتعادل الكفتين، قبل أن يتمكن فيليبي أندرسون من تدوين هدف التقدم للاتسيو قبل نهاية الوقت الأصلي بتسع دقائق.

وفي الوقت الذي سعى فيه الإنتر لخطف هدف التعادل، استقبلت شباكه هدفاً قاتلاً عبر الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 90.

وبذلك يتوقف رصيد حامل لقب الدوري الإيطالي، الذي تلقى بذلك خسارته الأولى في الدوري مع المدرب سيموني إنزاجي، عند النقطة 17 في المرتبة الثالثة، بينما وصل لاتسيو للنقطة 14 ليتواجد في المركز الخامس بجدول الكالتشيو.

#إنتر ميلان #لاتسيو #الدوري الإيطالي #الكالتشيو

الأكثر قراءة اليوم

أبو مرزوق يرد على تصريحات وزير الخارجية السعودي

السيسي مستنكرا ما رآه في الشارع: "ساعات بنزل بالعربية لوحدي ومش هسكت!" (فيديو)

أحد المُخضرمين في “وحدة الكوماندوز الإسرائيلية” يُحارب الاحتلال الآن.. تعرف على قصته

الضفة الغربية تخشى التحول إلى “مكب” للشيكل

من هو الأسير المحرر مدحت الصالح الذي اغتالته "إسرائيل" بالقرب من مجدل شمس؟

كلودين وذكريات أبيها ومقال قطيش بـ“دولة التجار”: أي الغازين أقرب.. الشامي أم “الإبراهيمي”؟

الغارديان: مخيم فلسطيني يسعى لأن يدرج على قائمة التراث العالمي

الأخبار الرئيسية

ع

فيديو : لهذا السبب .. مواطن يقوم بتكسير “أسود رام الله” على دوار المنارة

9 وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و781 حالة تعاف في فلسطين

العمادي يصل غزة اليوم وسيلتقي مسؤولين إسرائيليين قبل لقاء قيادة حماس

صحيفة عبرية : لبيد وافق على فتح القنصلية الأميركية بالقدس المحتلة

4 حالات وفاة و259 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية