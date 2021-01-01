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9 وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و781 حالة تعاف في فلسطين

الأحد 17 أكتوبر 2021 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
9 وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و781 حالة تعاف في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل تسع وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و781 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالتين في جنين، وحالة في الخليل، وحالة في طوباس، وحالة في نابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين 34، بيت لحم 21، طوباس 9، ضواحي القدس 7، طولكرم 11، الخليل 42، نابلس 29، أريحا والأغوار 4، سلفيت 2، رام الله والبيرة 21، قلقيلية 1، قطاع غزة 259.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 19، بيت لحم 27، طوباس 5، ضواحي القدس 15، طولكرم 30، الخليل 46، نابلس 43، أريحا والأغوار 415، سلفيت 6، رام الله والبيرة 36، قلقيلية 10، قطاع غزة 529.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 96.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 65 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 135 مريضا، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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