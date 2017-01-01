  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجدلاني يدعو الشركاء لمزيد من تضافر الجهود للقضاء على الفقر بأبعاده المتعددة في فلسطين

الأحد 17 أكتوبر 2021 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعا وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، كافة الشركاء الدوليين والمحليين، إلى المزيد من تضافر الجهود والإمكانيات للقضاء على الفقر في فلسطين وبناء منظومة حماية اجتماعية شاملة.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، اليوم الأحد، لمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي يصادف السابع عشر من تشرين أول من كل عام.

وقال مجدلاني، إن وزارة التنمية وشركاؤها في قطاع الحماية الاجتماعية بدأت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في دولة فلسطين.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع الشركاء، على توسيع نظام الحماية الاجتماعية بشكل أساسي وإطلاق المخصصات الاجتماعية كأرضية للحماية الاجتماعية وبشكل خاص للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، لتعزيز صمود المواطنين.

وأوضح أن الحكومة اعتمدت مطلع العام 2020 مفهوم الفقر متعدد الأبعاد في السياسات الحكومية للتنمية الاجتماعية متضمنةً أبعاده السبعة: المادي، والتعليم، والصحة، والعمل، والسكن، والأمان واستخدام الممتلكات، والحرية الشخصية.

وحول جهود الوزارة في هذا المجال، قال الوزير مجدلاني: لقد أنجزت الوزارة تحولات عميقة في فلسفة ومنهج وآليات عملها، على صعيد التغييرات العميقة في التحول من الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، واعتمادها لمقاربات حقوقية وتشاركية وتمكينية جديدة والاعتماد على المصادر المحلية، وإعطاء منهج إدارة الحالة أولوية في تحديد التدخلات الاجتماعية، وفرض مساحة أوسع للخدمات الاجتماعية، وإصلاح جذري لبنية نظام الحماية الاجتماعية في دولة فلسطين، وإعداد الموازنات التشاركية المبنية على البرامج وإعداد هيكل جديد يراعي التغيرات والتحولات والأولويات الجديدة للوزارة والانتقال لمحاربة الفقر والتهميش كعملية عبر قطاعية وتكاملية، تحتاج إلى سياسات اجتماعية تنموية، لتحقق الاستدامة في توفير حياة كريمة للمواطن الفلسطيني ونقله نحو التمكين والاعتماد على الذات.

وحول مولدات الفقر في فلسطين، تابع مجدلاني: إن الإجراءات الإسرائيلية أحد أهم مولدات الفقر والبطالة في فلسطين من خلال نظام القرصنة الذي تقوم به على أموال وعائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) وسيطرتها على الموارد والمعابر، إلى جانب السياسات الاستيطانية التوسعية وسياسات الحصار والإغلاق، وتقطيع أوصال الوطن من خلال الحواجز الثابتة والمتنقلة والاستمرار في إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، والتحكم في حركة البضائع والمواد الخام من خلال السيطرة على المعابر.

ومن الجدير بالذكر أن الاتجاه العام للفقر والبطالة في فلسطين يسجل ارتفاعا، حيث بلغت نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية 29.2% والفقر الشديد 16.8% وفقا لإحصائيات عام 2017، وارتفعت البطالة إلى 31% في عام 2018، إضافة إلى ارتفاع هذه النسب وتعمقها نتيجة لتداعيات جائحة "كورونا" والحرب على غزة، وما نتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية وصحية.

#احمد مجدلاني #الفقر #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

الاتحاد الأوروبي: صرف دفعة مالية للسلطة الفلسطينية قبل نهاية الشهر الجاري

أبو مرزوق يرد على تصريحات وزير الخارجية السعودي

أحد المُخضرمين في “وحدة الكوماندوز الإسرائيلية” يُحارب الاحتلال الآن.. تعرف على قصته

الأونروا توضح تفاصيل جديدة حول صرف 40 دولار للاجئين في غزة

السيسي مستنكرا ما رآه في الشارع: "ساعات بنزل بالعربية لوحدي ومش هسكت!" (فيديو)

من هو الأسير المحرر مدحت الصالح الذي اغتالته "إسرائيل" بالقرب من مجدل شمس؟

الضفة الغربية تخشى التحول إلى “مكب” للشيكل

الأخبار الرئيسية

العمادي يصل غزة اليوم وسيلتقي مسؤولين إسرائيليين قبل لقاء قيادة حماس

4 حالات وفاة و259 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

صحيفة عبرية : لبيد وافق على فتح القنصلية الأميركية بالقدس المحتلة

واللا يكشف مهام “جيش الظل”.. وضابط اسرائيلي: ضاعفنا من عملياتنا السرية

تفاصيل اجتماع وفد الشعبية مع اللواء كامل: معبر رفح سيشهد انفراجات ايجابية وتخفيف للاجراءات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية