"الثقافة" تنعى الشاعر ماجد الدجاني

رام الله / سما /

نعت وزارة الثقافة، عضو الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر ماجد الدجاني، الذي توفي عن عمر ناهز 71 عاما إثر نوبة قلبية.

وقالت الوزارة في، بيان لها، "نودع اليوم أحد أهم الشعراء الفلسطينيين الذين أثروا المشهد الشعري والثقافي وأحد الرموز الفاعلة في مختلف مناحي الحياة، تاركا وراءه إرثا ثقافيا مليئا بالإبداع والعطاء".

وتقدمت الوزارة بأحر التعازي والمواساة من عائلة الفقيد وأصدقائه وجموع المثقفين، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

ولد الشاعر الدجاني عام 1950 في أريحا، وعمل في دائرة الأرصاد الجوية في أريحا، ومديرا لفرع أريحا في بنك القاهرة عمان، وهو عضو المركز الثقافي في أريحا.

من أبرز دواوينه الشعرية: "تواقيع على دفاتر الأطفال"، "أحبك حتى الهزيع الأخير" و"قمر على شباكنا"، كما قدم عشرات القصائد الشعرية عن القدس أرض الآباء والأجداد، وتم تكريمه من قبل ملتقى المثقفين المقدسي بجائزة أفضل ديوان شعر عن القدس "جداريات على سور القدس" في مهرجان زهرة المدائن من أجل القدس (الثاني عشر) في جامعة القدس عام 2018.