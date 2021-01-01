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وفد من منتدى الإعلاميين يبحث آفاق التعاون مع إذاعة نماء

الأحد 17 أكتوبر 2021 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

بحث وفد من منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، آفاق التعاون المشترك مع إذاعة نماء المحلية، وذلك خلال زيارة لمقر الإذاعة في مدينة جباليا شمال محافظة غزة.

وضم وفد المنتدى نائب رئيس مجلس الإدارة محمد أبو قمر، وعضو مجلس الإدارة شيماء أبو مرزوق ومدير المنتدى محمد ياسين، وكان في استقبال الوفد المدير التنفيذي لنادي نماء الرياضي موسى البرش، ومدير إذاعة نماء ماهر حميد.

ورحب البرش بالوفد الزائر، مؤكداً حرص منظومة نماء على تعزيز العلاقات وفتح سبل التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، وأطلع الوفد الزائر على تطور منظومة نماء على صعيد البنية التحتية والمشاريع والأنشطة الرياضية والإعلامية والاضافة الجديدة للمنظومة المتمثلة في إذاعة نماء.

بدوره، أشاد أبو قمر بدور إذاعة نماء في خدمة المجتمع المحلي، لاسيما محافظة الشمال، مشيراً إلى جهود المنتدى لتعزيز التعاون والتواصل مع المؤسسات الإعلامية والمجتمع المحلي، داعياً لتعزيز الشراكة لخدمة الصحفيين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.

وتجول وفد المنتدى في ختام الزيارة بين أروقة إذاعة ونادي نماء، حيث اطلع على مرافق الإذاعة، معبراً عن تقديره لجهود طواقم العمل.  

#منتدى الإعلاميين

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