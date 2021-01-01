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اتحاد البلديات يكرم وكيل وزارة الحكم المحلي ورئيس بلدية رفح سابقًا - سما الإخبارية

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اتحاد البلديات يكرم وكيل وزارة الحكم المحلي ورئيس بلدية رفح سابقًا

الأحد 17 أكتوبر 2021 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

كرم اتحاد بلديات قطاع غزة، وكيل وزارة الحكم المحلي سابقاً م. أحمد أبو راس ورئيس بلدية رفح سابقًا د. أنور الشاعر على جهودهم التي بذلوها أثناء توليهما مناصبهما، ودورهما في تطوير الهيئات المحلية والخدمات المقدمة لأبناء شعبنا في قطاع غزة.

جاء ذلك على هامش اجتماع اتحاد البلديات للربع الثالث من العام 2021، والذي عقد في مركز رشاد الشوا الثقافي غرب مدينة غزة، وحضره رؤساء البلديات.

وأشاد رئيس الاتحاد د. يحيى السراج بجهود أبو راس في دعم بلديات قطاع غزة أثناء فترة توليه منصب وكيل وزارة الحكم المحلي ومساندتها في سبيل مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها.

كما أشاد بدور الشاعر في تحسين واقع الخدمات المقدمة لسكان محافظة رفح وتعزيز دور اتحاد بلديات قطاع غزة بعدما شغل منصب أمين سر الاتحاد، متمنيًا لهما التوفيق في حياتهما العملية.

وأكد السراج أن الهيئات المحلية تعد أحد القطاعات المهمة والحيوية في بناء وتطوير المجتمع في مختلف نواحي الحياة، وتقدم الكثير من الخدمات الأساسية للمواطنين.

وكان رؤساء بلديات قطاع غزة، قد بحثوا خلال الاجتماع العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في قطاعات الصحة والبيئة والمياه والصرف الصحي والمشاريع التطويرية وغيرها، إضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك للارتقاء بالخدمات.

واستعرض رؤساء البلديات المشاكل والتحديات والأزمات التي تواجه عمل البلديات وطواقمها وسبل تجاوزها ولا سيما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي، وأهمها: الأضرار البالغة في البنية التحتية، والأزمة المالية، وتهالك الآليات، وتداعيات جائحة كورونا.

#اتحاد البلديات #بلدية رفح

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