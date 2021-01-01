4 حالات وفاة و259 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 4 حالات وفاة و259 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1270 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 529 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 179894 إصابة بينها 9462 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 168922 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1510.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 201 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 130.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 768590 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 463730 شخصًا.