سرحان يتفقد مكان إقامة المدينة المصرية شمال القطاع

غزة/ سما /

نفّذ وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، ناجي سرحان جولة على مكان إقامة المدينة المصرية شمال القطاع.

ورافق سرحان في جولته رئيس سلطة الأراضي عماد الباز، ورئيس بلدية بيت لاهيا علاء العطار، ومنسق المشاريع المصرية في الوزارة محمد العسكري.

وتفقد الوفد مكان إقامة المدينة والاطلاع على التعديات في المكان والاتفاق على إزالتها، وبحث سبل معالجتها.

كما شرعت الطواقم الفنية بتسليم المكان الذي تم الاتفاق عليه لإقامة المدينة المصرية للجنة الإعمار المصرية، والتي بدورها ستقوم بإنشاء المدينة بالتعاون مع الجهات المختصة في قطاع غزة.

وتأتي هذه المدينة ضمن المنحة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة.