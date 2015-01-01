  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير: اليوم موعد الإفراج عن الأسيرة نسرين حسن

الأحد 17 أكتوبر 2021 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأنه من المفترض أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسيرة نسرين أبو كميل/ حسن، اليوم الأحد، بعد انتهاء محكوميتها البالغة ستّ سنوات.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسيرة حسن (46 عاماً)، وهي من مواليد حيفا ومتزوجة في قطاع غزة، وحتّى الّلحظة لم تصدر سلطات الاحتلال تصريحاً لها بالدّخول إلى غزة، علماً أنها أم لسبعة أطفال حرمهم الاحتلال من زيارتها طيلة فترة اعتقالها، وأصغر أطفالها كان بعمر ثمانية شهور عند اعتقالها، وأكبرهم الفتاة (أميرة) والتي كانت بعمر (11 عاماً)، وهي تقوم برعاية أشقائها إلى جانب والدها منذ اعتقال والدتها.

يشار إلى أن الأسيرة حسن معتقلة منذ تاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وتقبع في سجن "الدامون".

#نادي الأسير #نسرين حسن

الأكثر قراءة اليوم

الاتحاد الأوروبي: صرف دفعة مالية للسلطة الفلسطينية قبل نهاية الشهر الجاري

أبو مرزوق يرد على تصريحات وزير الخارجية السعودي

أحد المُخضرمين في “وحدة الكوماندوز الإسرائيلية” يُحارب الاحتلال الآن.. تعرف على قصته

الأونروا توضح تفاصيل جديدة حول صرف 40 دولار للاجئين في غزة

السيسي مستنكرا ما رآه في الشارع: "ساعات بنزل بالعربية لوحدي ومش هسكت!" (فيديو)

الحلو: صرف مبالغ مالية للمتضررين جزئياً بغزة قريبا

مصادر رفيعة في واشنطن وتل أبيب : إدارة بايدن لا تعترف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية : لبيد وافق على فتح القنصلية الأميركية بالقدس المحتلة

واللا يكشف مهام “جيش الظل”.. وضابط اسرائيلي: ضاعفنا من عملياتنا السرية

تفاصيل اجتماع وفد الشعبية مع اللواء كامل: معبر رفح سيشهد انفراجات ايجابية وتخفيف للاجراءات

الجيش

يسرائيل هيوم: كوخافي يكذب وتصريحاته عن القوات البرية للجيش تثير الكثير من الدهشة

ميشال عون

كلودين وذكريات أبيها ومقال قطيش بـ“دولة التجار”: أي الغازين أقرب.. الشامي أم “الإبراهيمي”؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية