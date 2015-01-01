نادي الأسير: اليوم موعد الإفراج عن الأسيرة نسرين حسن

رام الله / سما /

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأنه من المفترض أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسيرة نسرين أبو كميل/ حسن، اليوم الأحد، بعد انتهاء محكوميتها البالغة ستّ سنوات.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسيرة حسن (46 عاماً)، وهي من مواليد حيفا ومتزوجة في قطاع غزة، وحتّى الّلحظة لم تصدر سلطات الاحتلال تصريحاً لها بالدّخول إلى غزة، علماً أنها أم لسبعة أطفال حرمهم الاحتلال من زيارتها طيلة فترة اعتقالها، وأصغر أطفالها كان بعمر ثمانية شهور عند اعتقالها، وأكبرهم الفتاة (أميرة) والتي كانت بعمر (11 عاماً)، وهي تقوم برعاية أشقائها إلى جانب والدها منذ اعتقال والدتها.

يشار إلى أن الأسيرة حسن معتقلة منذ تاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وتقبع في سجن "الدامون".