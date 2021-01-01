حماس: عملية قتل الوزير الإسرائيلي زئيفي إحدى محطات العمل الفدائي النوعي

غزة/ سما /

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعملية قتل الوزير الإسرائيلي، رحبعام زئيفي، التي نفذتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قبل 20 عامًا.

وقال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم: "قبل عشرين عامًا كان شعبنا ومقاومته أمام واحدة من محطات العمل الفدائي النوعي حينما نفذ الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القصاص العادل بقتل الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي".

وأضاف قاسم: "نفذ الرفاق هذه العملية ضمن معادلة الرأس بالرأس التي أعلن عنها الأمين العام للجبهة الشعبية الرفيق أحمد سعدات ثأرًا لدماء الرفيق أبو علي مصطفى".

وتابع: "كانت رسالة عملية قتل الوزير زئيفي، بأن المقاومة الفلسطينية قادرة في كل مرة على ارباك حسابات الاحتلال وبعثرة أوراقه وتدفيعه ثمن جرائمه".

ووجه قاسم، "تحية للرفاق الأسرى الذين نفذوا هذا الفعل المقاوم النوعي، وتحية للرفيق الاسير أحمد سعدات صاحب معادلة الثأر، وتحية لدماء الرفيق الشهيد أبو علي مصطفى".