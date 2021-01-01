رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، على إعلان البرلمان العربي دعمه لخطة السلام التي أطلقها الرئيس محمود عباس، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يستقبل الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين

- البرلمان العربي يؤكد دعمه لخطة السلام التي أطلقها الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة

- الرجوب: الرئيس يترأس اجتماعا لمركزية "فتح" الثلاثاء المقبل

- 13 إصابة في اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بالقدس وبورين وإخطار بهدم ثلاثة منازل قيد الإنشاء جنوب شرق بيت لحم

- استشهاد أسير محرر برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الجولان

- تظاهرة أمام مستشفى "كابلان" الإسرائيلي تضامناً مع الأسير القواسمة

- الهباش يبحث مع رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر دعمه صمود القدس

- 22 عضو كونغرس يطالبون الخارجية الأميركية بالتدخل لوقف الاستيلاء على أراضي وادي فوكين

- 9 وفيات و270 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1270 حالة تعافٍ

- مصرع طفل بحادث دهس في بلدة عقابا

* "القدس":

- إسرائيل تبدأ بإنشاء أضخم محطة مواصلات استيطانية قرب نابلس

- إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع فعالية لقطف الزيتون غرب جنين وشاب بباب العمود

- الطيبي وبركة واغبارية يزورون الأسير المضرب مقداد القواسمي

- اغتيال أسير محرر في الجولان

- 9 وفيات و270 بكورونا في الضفة والقطاع

- البرلمان العربي يدعو لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة سجون الاحتلال

- 22 عضو كونغرس أميركي يطالبون بالتدخل لوقف الاستيلاء على أراضي وادي فوكين

- تأجيل البت في قضية انضمام إسرائيل للاتحاد الأفريقي كعضو مراقب

- باحثون هولنديون يطورون حقناً دون "إبر مؤلمة"

* "الأيام":

- 12 إصابة في هجوم للمستوطنين وحرق أشجار في بورين

- الاحتلال يهاجم قاطفي الزيتون في زبوبا ويقمع مسيرة كفر قدوم

- الاحتلال يقيم محطة حافلات ضخمة للمستوطنين جنوب نابلس

- "هآرتس" تكشف عن خرق غير متوقع في قضية "نفق الحرية"

- الحكومة الإسرائيلية تخصص ميزانية لمراقبة البناء الاستيطاني في مناطق "ج"

- الناصرة: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار

- فلسطين ترحب بنجاح جهود منع انضمام إسرائيل الفوري للاتحاد الإفريقي

- أعضاء الكونغرس يطالبون الخارجية الأميركية بالتدخل لوقف الاستيلاء على أراضي وادي فوكين

- الاستيطان: من التوسع الأفقي إلى العامود