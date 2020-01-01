ربع مليون إسرائيلي زاروا الإمارات منذ التطبيع

القدس المحتلة / سما /

بحثت الإمارات وإسرائيل سبل تعزيز علاقات تعاونهما في القطاع السياحي، فيما أفاد مسؤول إسرائيلي بأن ربع مليون من مواطنيه زاروا الإمارات منذ التطبيع بين الجانبين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

إذ التقى وزير الدولة لريادة الأعمال، رئيس مجلس الإمارات للسياحة أحمد الفلاسي، وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف، على هامش افتتاح الجناح الإسرائيلي في معرض “إكسبو 2020 دبي”.

واتفق الوزيران، وفق “وام”، على “خطوات عملية مشتركة لدعم التبادل السياحي وزيادة الخطوط الجوية المباشرة بين مدن البلدين بهدف دعم النمو الاقتصادي للجانبين في المجالات كافة مع التركيز على قطاع السياحة”.

كما ناقشا “فرص التعاون الاقتصادي على المستويين الحكومي والخاص، وخلق فرص جديدة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في البلدين في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الإمكانات المتاحة لدعم التبادل التجاري غير النفطي وتنويع الاستثمارات المتبادلة لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19”.

وقال الفلاسي إن “العلاقات الإماراتية الإسرائيلية متنامية، ونحرص على تعزيز نموها وتطويرها خلال الفترة المقبلة”، مشيرا إلى أن “إكسبو 2020 دبي يقدم فرصة ذهبية لمجتمع الأعمال الإسرائيلي”.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإسرائيل بلغ نحو 700 مليون دولار خلال عام واحد من اتفاق التطبيع.

من جانبه، قال رازفوزوف، وفق “وام”، إنه “رغم القيود والتباطؤ الناتجين عن جائحة كورونا إلا أن التبادل السياحي بين البلدين شهد زخما كبيرا؛ حيث زار الإمارات خلال هذه الفترة نحو 250 ألف سائح إسرائيلي، وسيحقق التعاون في هذا المجال مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة”.

وأكد حرص بلاده على تنمية الشراكة مع الإمارات.

ووقعت إسرائيل والإمارات، منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ومنذ ذلك الوقت، أبرم البلدان اتفاقيات تعاون في مختلف القطاعات.