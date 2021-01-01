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الطقس: أجواء خريفية معتدلة

الأحد 17 أكتوبر 2021 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء خريفية معتدلة



رام الله / سما /

أجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق اليوم الاحد، حارة نسبيا في الأغوار، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة:يكون الجو باردا نسبياً إلى بارد في معظم المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وغدا الاثنين، اجواء باردة نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق،الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

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