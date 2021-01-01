بينيت عن رون أراد: سنواصل العمل حتى إعادة جميع أبنائنا إلى منازلهم

القدس المحتلة /سما/

قال رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، مساء اليوم السبت، أن حكومته ستواصل العمل ولن ترتاح حتى يتم إعادة جميع من وصفهم بـ “أبنائها” إلى منازلهم.

وأشار بينيت في تغريدة له عبر تويتر إلى مرور 35 عامًا على ذكرى فقدان آثار الجندي الطيار رون أراد في جنوب لبنان عام 1986.

وقال بينيت “لقد بذلنا مؤخرًا جهدًا آخر لفهم ما حدث لرون، ورغم مرور سنوات طويلة، لا تنسى دولة إسرائيل مقاتليها”.

وكان بينيت كشف منذ أيام عن عملية سرية نفذها الموساد لمحاولة الحصول على معلومات جديدة عن مكان ومصير أراد، وسط تضارب الأنباء حول فيما إذا نجحت العملية أو فشلت.