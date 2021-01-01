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ايران تطور صواريخ كروز بحرية يصل مداها إلى ألفي كم

السبت 16 أكتوبر 2021 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايران تطور صواريخ كروز بحرية يصل مداها إلى ألفي كم



طهران /سما/

 أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي أن قوات الحرس طورت صواريخ بحرية تستطيع ضرب أهداف يصل مداها إلى بعد ألفي كم.

وقال سلامي اليوم السبت: "الحرس الثوري حقق تطورات كبيرة في صناعة الزوارق السريعة التي تبلغ سرعتها 100 عقدة بحرية، والمسيرات من مختلف أنواعها الاستطلاعية و القتالية والانتحارية، والتي يصل مداها إلى 1200 كم، ونعمل على إضافة هذا العدد وتطوير المعدات".

وتابع سلامي قائلا: "فيما يتعلق بالصواريخ البحرية بدأنا بمدى لا يتجاوز 35 كم، وأصبحنا الآن نطور صواريخ تستطيع ضرب الأهداف المتحركة على بعد ألفي كم".

#الحرس الثوري الإيراني #اللواء حسين سلامي #صواريخ بحرية #ايران

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