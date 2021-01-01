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الشعبيّة تدين جريمة اغتيال الأسير السوري المُحرّر مدحت الصالح

السبت 16 أكتوبر 2021 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبيّة تدين جريمة اغتيال الأسير السوري المُحرّر مدحت الصالح



غزة /سما/

دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جريمة اغتيال الأسير السوري المُحرّر مدحت الصالح ابن بلدة مجدل شمس الذي سخّر حياته هو وأهلنا في الجولان العربي السوري المحتل في مقاومة الاحتلال الصهيوني ورفض كل مشاريعه ومخططاته الهادفة لاقتلاع الإنسان العربي من أرضه.

وأكَّدت الشعبيّة أنّ هذا الاغتيال الجبان لن يفت من عضد أهلنا المقاومين في الجولان، ويأتي في سياق جرائم الاحتلال المُستمرة في استهداف المناضلين والمقاومين على الأرض السوريّة وخاصّة الجولان السوري المحتل، والتي لن يكون آخرها طرح مشاريع استيطانية لسرقة المزيد من هذه الأرض العربيّة.

ودعت الشعبيّة كافة قوى المقاومة العربيّة إلى التوحّد في خندقٍ واحد من أجل مواجهة هذا العدوان المتواصل والفاشية الصهيونيّة التي تتغذى على الانقسام والاحتراب، لأنّ كل قطرة دمٍ عربيّة هي غالية علينا، لذلك يجب تفويت الفرصة على هذا الاحتلال الذي يعتاش على آلام كل قطرٍ عربي.

#الجبهة الشعبية #الاسير المحرر مدحت صالح

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