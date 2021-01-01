  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

22 عضو كونغرس يطالبون الخارجية الأميركية بالتدخل لوقف الاستيلاء على أراضي وادي فوكين

السبت 16 أكتوبر 2021 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
22 عضو كونغرس يطالبون الخارجية الأميركية بالتدخل لوقف الاستيلاء على أراضي وادي فوكين



واشنطن /سما/

طالب 22 عضو كونغرس، وزارة الخارجية الأميركية، بالتدخل الفوري لوقف الاستيلاء على أراضي المواطنين في قرية وداي فوكين في بيت لحم.

وقال أعضاء الكونغرس في رسالة وجهوها، إلى القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية يائيل لمبرت: "نوجه انتباهكم إلى الوضع الملح في قرية وادي فوكين الفلسطينية في الضفة الغربية وهي قرية زراعية يبلغ عدد سكانها حوالي 1300 نسمة، وتقع في منطقة بيت لحم، حيث تستولي الحكومة الإسرائيلية على أراضيها الزراعية لبناء طريق يمكن أن يقطع الجزء الشرقي من القرية".

وأشاروا في رسالتهم إلى أنه في حال تم إنشاء مثل هذا الطريق، فإنه يمكن أن يعزل وادي فوكين عن بيت لحم، إضافة إلى تقييد الحركة من وإلى وادي فوكين والقرى الفلسطينية المجاورة لها، مما سيكون له آثار اجتماعية واقتصادية وبيئية شديدة على حياة الفلسطينيين".

وبينوا أن تعرض الحقول الزراعية المحيطة بالمنطقة خلال السنوات الماضية للتلوث المنظم بمياه الصرف الصحي من المستوطنات القريبة، يهدد سبل عيش المزارعين الفلسطينيين في القرية.

ودعوا الموظفين العاملين في وزارة الخارجية الأميركية إلى زيارة وادي فوكين لمراقبة الوضع بشكل مباشر من أجل المساعدة في إعلام جهود الحكومة الأميركية.

#الكونغرس الأميركي #الخارجية الامريكية #قرية وداي فوكين #الاستيلاء على اراضي #الاراضي الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

"القسام" تنشر صور الأسرى الإسرائيليين وتؤكد :"لن يروا النور إلا بشروط"

صحيفة: اتهامات للرئيس عباس بعرقلة صفقة الأسرى بين "حماس" والاحتلال

احتفاء إسرائيلي بتصريحات وزير الخارجية السعودي

صحيفة: "حماس" تمهل الاحتلال حتى الثلاثاء المقبل لإدخال المنحة القطرية للموظفين

قصة مأساوية.. طلقة في رأس مريم فرحات توشح بيروت بالسواد! (فيديو)

يديعوت: "لحظات درامية" رافقت مفاوضات إبرام صفقة "شاليط"..أولمرت:"استسلام كامل"

صور: نقل الفنان اللبناني وائل كفوري للمستشفى بعد تعرضه لحادث سير مروع

الأخبار الرئيسية

ميشال عون

كلودين وذكريات أبيها ومقال قطيش بـ“دولة التجار”: أي الغازين أقرب.. الشامي أم “الإبراهيمي”؟

تفاصيل جديدة.. هآرتس تكشف عن خرق غير متوقع في قضية نفق الحرية

جندي

أحد المُخضرمين في “وحدة الكوماندوز الإسرائيلية” يُحارب الاحتلال الآن.. تعرف على قصته

نتنياهو

يديعوت: رهان نتنياهو على ترامب فشل.. فماذا يفعل بينيت في الملف الإيراني؟

مخيم

الغارديان: مخيم فلسطيني يسعى لأن يدرج على قائمة التراث العالمي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية