22 عضو كونغرس يطالبون الخارجية الأميركية بالتدخل لوقف الاستيلاء على أراضي وادي فوكين

واشنطن /سما/

طالب 22 عضو كونغرس، وزارة الخارجية الأميركية، بالتدخل الفوري لوقف الاستيلاء على أراضي المواطنين في قرية وداي فوكين في بيت لحم.

وقال أعضاء الكونغرس في رسالة وجهوها، إلى القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية يائيل لمبرت: "نوجه انتباهكم إلى الوضع الملح في قرية وادي فوكين الفلسطينية في الضفة الغربية وهي قرية زراعية يبلغ عدد سكانها حوالي 1300 نسمة، وتقع في منطقة بيت لحم، حيث تستولي الحكومة الإسرائيلية على أراضيها الزراعية لبناء طريق يمكن أن يقطع الجزء الشرقي من القرية".

وأشاروا في رسالتهم إلى أنه في حال تم إنشاء مثل هذا الطريق، فإنه يمكن أن يعزل وادي فوكين عن بيت لحم، إضافة إلى تقييد الحركة من وإلى وادي فوكين والقرى الفلسطينية المجاورة لها، مما سيكون له آثار اجتماعية واقتصادية وبيئية شديدة على حياة الفلسطينيين".

وبينوا أن تعرض الحقول الزراعية المحيطة بالمنطقة خلال السنوات الماضية للتلوث المنظم بمياه الصرف الصحي من المستوطنات القريبة، يهدد سبل عيش المزارعين الفلسطينيين في القرية.

ودعوا الموظفين العاملين في وزارة الخارجية الأميركية إلى زيارة وادي فوكين لمراقبة الوضع بشكل مباشر من أجل المساعدة في إعلام جهود الحكومة الأميركية.