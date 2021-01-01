لجان المقاومة تستقبل وفدا رفيعا من حماس للتهنئة بالإنطلاقة22

غزة /سما/

استقبلت لجان المقاومة في محافظة رفح وفدا رفيعا من حركة المقاومة الإسلامية حماس جاء للتهنئة بمناسبة الإنطلاقة 22 للجان المقاومة وذلك مساء اليوم السبت.

وضم وفد حماس أعضاء من القيادة السياسية جمال ابو هاشم والمهندس فؤاد النحال والدكتور سليمان أبو ستة مسؤول العلاقات الوطنية برفح و رجائي عمر مسؤول ملف اللاجئين في الحركة وجمعة الغول ممثل حماس في المحافظة .

وكان في استقبال وفد حماس كلا من أبو رضوان أبو نصيرة عضو القيادة المركزية للجان المقاومة و أبو مجاهد البريم المتحدث الرسمي باسم لجان المقاومة ومدير مكتبها الإعلامي وأبو محمد الصوفي مدير مكتب الأمين العام واأبو خليل النيرب مسؤول المؤسسات وممثل اللجان في رفح وعدد من قيادات وكوادر لجان المقاومة وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين .

وأكد الطرفان على أهمية العلاقة المتجذرة التي تجمع لجان المقاومة وحماس والتي ترسخت في ميدان التضحية بين ألوية الناصر صلاح الدين وكتائب الشهيد عزالدين القسام في الوهم المتبدد البطولية وصولا لصفقة وفاء الأحرار المشرفة .

واتفق الطرفان على مزيد من التنسيق المشترك في إطار من الشراكة والوحدة الفلسطينية التي تمهد الطريق نحو تحرير الأرض والمقدسات .

وأرسل وفد حركة حماس التحية للأمين العام للجان المقاومة أبو ياسر الششنية.

في ختام الزيارة قدم وفد حماس درع الإنطلاقة 22 متمنيا التوفيق والسداد للجان وألوليتها المظفرة .