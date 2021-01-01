كتلة الصحفي: سنعمل على إيجاد مظلة جامعة للصحفيين بغزة

غزة /سما/

قال رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني عماد زقوت، إن الكتلة بصدد الشروع في قادم الأيام بالتواصل مع مجالس الأطر الصحفية بقطاع غزة؛ لاستكمال التعاون والعمل على إيجاد مظلة وحاضنة للصحفيين.

وأكد زقوت في بيان صحفي، يوم السبت، أن العلاقة مع الأطر الصحفية جيدة، "لأن ذلك يصب في مصلحة المجموع الصحفي".

وحول العلاقة مع نقابة الصحفيين، قال "من المؤسف أن النقابة عملت على بناء جدار بينها وبين الجسم الصحفي على اختلاف ألوانه، وكانت لنا مع الأطر الصحفية محاولات على بناء جسور من التفاهم بيننا وبين النقابة ولكنها كانت تتهرب من أي اتفاق".

وشددّ على ضرورة أن تكون نقابة الصحفيين للكل الصحفي، وأن تكون خادمة لجميع الصحفيين دون التحيز لفئة على حساب فئات أخرى.

ودعا زقوت إلى ضرورة استئناف "الحوار والتفاهم والاتفاق على إجراء انتخابات ديمقراطية للجسم الصحفي الفلسطيني من أجل انتخاب مجلس جديد للنقابة يجمع مختلف الأطر حتى يستظل تحته الكل الصحفي".

وأوضح أنّ الكتلة تعمل عبر مجلسها المركزي والمجالس المحلية، لإعداد خطة كاملة خلال الفترة المقبلة تستنهض عبرها الجسم الصحفي والعمل على تماسكه من خلال تقديم ما يتوفر من خدمات، والدعوة إلى دعم المؤسسات الإعلامية الفلسطينية حتى تكون قادرة على الصمود وأن تبقى في مواجهة الرواية الصهيونية.

وأكدّ زقوت أن كتلة الصحفي سيكون لها دور كبير في تطوير الكادر الصحفي، ومساعدته على النهوض والرقي على اعتبار أن التكنولوجيا في المجال الإعلامي تتطور بشكل متسارع.

ولفت رئيس كتلة الصحفي إلى أن واقع الاعلام الفلسطيني حيث يعاني من الاحتلال والحصار والعدوان، "فالصحفيون قدموا الشهداء والأسرى والجرحى وتعرضهم مؤسساتهم للقصف والتدمير، ولكن اعلامنا صامد كصمود شعبنا ومستمر في أداء عمله دون توقف رغم ما يتعرض له".

وتابع زقوت "رغم هذا الواقع الصعب إلا أن إعلامنا سجل نجاحات كبيرة أمام الإعلام الصهيوني الذي يمتلك كل شيء، ونحن في كتلة الصحفي الفلسطيني سنبقى على العهد مع صحفيينا ولن نتركهم وسنكون إلى جانبهم حتى يبقى إعلامنا منارة لقضيتنا الفلسطينية".