من هو الأسير المحرر مدحت الصالح الذي اغتالته "إسرائيل" بالقرب من مجدل شمس؟

دمشق /سما/

أعلنت وسائل إعلام سورية مساء اليوم السبت، اغتيال الأسير السوري المحرر مدحت الصالح، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص صوبه أثناء عودته إلى منزله في بلدة عين التينة الواقعة مقابل بلدة مجدل شمس المحتلة.

والصالح يبلغ من العمر 54 عاما، وهو أسير محرر قضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 12 عاما، بعد مشاركته في حركة المقاومة السرية آنذاك في الجولان السوري المحتل، وأطلق سراحه عام 1997، وشغل منصب عضو مجلس الشعب السابق ومدير مكتب شؤون الجولان لدى رئاسة الوزراء السورية.

واعتقل الصالح، ابن قرية مجدل شمس الجولانية، في المرة الأولى عام 1983 أثناء محاولته اجتياز خط وقف إطلاق النار بين سوريا والجولان السوري المحتل، وبعد الإفراج عنه أعاد الاحتلال اعتقاله مرة ثانية عام 1985.

وكان مدحت الصالح قد غادر الجولان السوري المحتل عبر شريط الحدود الشرقي لمجدل شمس إلى سوريا عام 1998، بعد عام واحد من تحرره من سجون الاحتلال، ولوحق وأفراد أسرته من قبل المخابرات الإسرائيلية.

ورغم عدم تطرق جيش الاحتلال إلى عملية الاغتيال، إلا أن المراسل العسكري لصحيفة معاريف العبرية قال إن "عملية كعملية اغتيال مدحت الصالح، لا تكن في الغالب إغلاق لحساب قديم، بل إحباط لعمليات يتم التخطيط لها".

وأكد الصالح في تصريحات له قبل استشهاده أنّ "الجولان أرض عربية سورية ولا يحق للاحتلال إقامة أي مشروع عليها"، وشدد على أنّ أهالي الجولان المحتل "مصرّون على التصدي لمشاريع الاحتلال مهما كلّف الأمر".