  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

من هو الأسير المحرر مدحت الصالح الذي اغتالته "إسرائيل" بالقرب من مجدل شمس؟

السبت 16 أكتوبر 2021 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هو الأسير المحرر مدحت الصالح الذي اغتالته "إسرائيل" بالقرب من مجدل شمس؟



دمشق /سما/

 أعلنت وسائل إعلام سورية مساء اليوم السبت، اغتيال الأسير السوري المحرر مدحت الصالح، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص صوبه أثناء عودته إلى منزله في بلدة عين التينة الواقعة مقابل بلدة مجدل شمس المحتلة.

والصالح يبلغ من العمر 54 عاما، وهو أسير محرر قضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي  12 عاما، بعد مشاركته في حركة المقاومة السرية آنذاك في الجولان السوري المحتل، وأطلق سراحه عام 1997، وشغل منصب عضو مجلس الشعب السابق ومدير مكتب شؤون الجولان لدى رئاسة الوزراء السورية.

واعتقل الصالح، ابن قرية مجدل شمس الجولانية، في المرة الأولى عام 1983 أثناء محاولته اجتياز خط وقف إطلاق النار بين سوريا والجولان السوري المحتل، وبعد الإفراج عنه أعاد الاحتلال اعتقاله مرة ثانية عام 1985. 

وكان مدحت الصالح قد غادر الجولان السوري المحتل عبر شريط الحدود الشرقي لمجدل شمس إلى سوريا عام 1998، بعد عام واحد من تحرره من سجون الاحتلال، ولوحق وأفراد أسرته من قبل المخابرات الإسرائيلية.

ورغم عدم تطرق جيش الاحتلال إلى عملية الاغتيال، إلا أن المراسل العسكري لصحيفة معاريف العبرية قال إن "عملية كعملية اغتيال مدحت الصالح، لا تكن في الغالب إغلاق لحساب قديم، بل إحباط لعمليات يتم التخطيط لها".

وأكد الصالح في تصريحات له قبل استشهاده أنّ "الجولان أرض عربية سورية ولا يحق للاحتلال إقامة أي مشروع عليها"، وشدد على أنّ أهالي الجولان المحتل "مصرّون على التصدي لمشاريع الاحتلال مهما كلّف الأمر".

#الأسير المحرر مدحت الصالح #اغتيال #اطلا نار #الجولان السوري #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #سوريا

الأكثر قراءة اليوم

"القسام" تنشر صور الأسرى الإسرائيليين وتؤكد :"لن يروا النور إلا بشروط"

صحيفة: اتهامات للرئيس عباس بعرقلة صفقة الأسرى بين "حماس" والاحتلال

احتفاء إسرائيلي بتصريحات وزير الخارجية السعودي

صحيفة: "حماس" تمهل الاحتلال حتى الثلاثاء المقبل لإدخال المنحة القطرية للموظفين

قصة مأساوية.. طلقة في رأس مريم فرحات توشح بيروت بالسواد! (فيديو)

يديعوت: "لحظات درامية" رافقت مفاوضات إبرام صفقة "شاليط"..أولمرت:"استسلام كامل"

صور: نقل الفنان اللبناني وائل كفوري للمستشفى بعد تعرضه لحادث سير مروع

الأخبار الرئيسية

تفاصيل جديدة.. هآرتس تكشف عن خرق غير متوقع في قضية نفق الحرية

جندي

أحد المُخضرمين في “وحدة الكوماندوز الإسرائيلية” يُحارب الاحتلال الآن.. تعرف على قصته

نتنياهو

يديعوت: رهان نتنياهو على ترامب فشل.. فماذا يفعل بينيت في الملف الإيراني؟

مخيم

الغارديان: مخيم فلسطيني يسعى لأن يدرج على قائمة التراث العالمي

الاتحاد الأوروبي: صرف دفعة مالية للسلطة الفلسطينية قبل نهاية الشهر الجاري

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية