استشهاد الأسير المحرر مدحت الصالح جراء استهدافه من قبل الاحتلال في الجولان

دمشق /سما/

استشهد الأسير المحرر مدحت الصالح، اليوم السبت، جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال، بالرصاص الحي في منطقة عين التينة مقابل بلدة مجدل شمس المحتلة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، فإن الصالح تم استهدافه برشقات من الرصاص أثناء عودته إلى منزله في تلك المنطقة.

وتقع بلدة عين التينة قبالة السياج الحدودي غربي بلدة حضر شمال محافظة القنيطرة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير الصالح عام 1985، حين كان عمره 17 عامًا، بعد مداهمة منزل عائلته بالجولان المحتل، وحكم عليه لاحقًا بالسجن 12 عامًا.