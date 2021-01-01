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استشهاد الأسير المحرر مدحت الصالح جراء استهدافه من قبل الاحتلال في الجولان

السبت 16 أكتوبر 2021 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد الأسير المحرر مدحت الصالح جراء استهدافه من قبل الاحتلال في الجولان



دمشق /سما/

 استشهد الأسير المحرر مدحت الصالح، اليوم السبت، جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال، بالرصاص الحي في منطقة عين التينة مقابل بلدة مجدل شمس المحتلة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، فإن الصالح تم استهدافه برشقات من الرصاص أثناء عودته إلى منزله في تلك المنطقة.

وتقع بلدة عين التينة قبالة السياج الحدودي غربي بلدة حضر شمال محافظة القنيطرة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير الصالح عام 1985، حين كان عمره 17 عامًا، بعد مداهمة منزل عائلته بالجولان المحتل، وحكم عليه لاحقًا بالسجن 12 عامًا.

#الأسير المحرر مدحت الصالح #قوات الاحتلال #منطقة عين التينة #بلدة مجدل شمس

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